Arnsberg / Berlin: Polizei identifiziert tote Frau

Die Polizei in Berlin bat die Kollegen in Arnsberg um Unterstützung.

Berlin/Arnsberg. Viele Hinweise aus der Bevölkerung helfen bei der Aufklärung eines mysteriösen Todesfalls.

Die Polizei in Berlin konnte die zuvor unbekannte Tote identifizieren, zu der sie auch in Arnsberg um Hinweise gebeten hatte: Es handelt sich um eine 62-jährige gebürtige Dortmunderin. Hinweise aus der Bevölkerung haben laut Polizei bei der Klärung weitergeholfen.

Die Frau hatte sich wie berichtet am 12. Januar 2021 aus dem Fenster eines Hotels in der Schildhornstraße in Steglitz gestürzt. In dem Hotel war sie seit dem 9. März 2020 mit falschen Personalien eingemietet und nächtigte dort seitdem regelmäßig mit mehrtägigen Unterbrechungen. Die Hotelkosten bezahlte sie stets in bar.

Arnsberger Straßennamen

Erste Ermittlungen hatten ergeben, dass die Frau im Jahr 2018 in der Stadt Aue in Sachsen unter ebenfalls fiktiven Personalien polizeilich in Erscheinung trat. Durch die Nennung real existierender Straßennamen und Hausnummern in Möhnesee und Arnsberg lag nahe, dass die Verstorbene einen näheren Bezug zu den Orten hat.

Nun ist die Identität der Frau geklärt. Weitere Angaben zu den genauen Todesumständen oder dem Hintergrund der Frau macht die Polizei Berlin nicht.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++