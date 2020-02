Einige Bewohner müssen per Drehleiter aus dem Haus gerettet werden.

Brandeinsatz Arnsberg: Bett in einem Wohnhaus steht in Flammen

Arnsberg. In Arnsberg müssen mehrere Menschen per Drehleiter aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in der Neustadt gerettet werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnsberg: Bett in einem Wohnhaus steht in Flammen

Nächtlicher Einsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst: Bei einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Ringstraße sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Bewohner von der Feuerwehr über Drehleitern gerettet worden, eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasinhalation ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehrleute lüften das Haus nach dem Brandeinsatz noch. Foto: Wolfgang Becker

Gegen 3 Uhr heulten die Feuersirenen in Arnsberg und Rumbeck. Die Wachen Arnsberg und Neheim, der Löschzug Arnsberg und die Löschgruppe Rumbeck sowie der Fernmeldedienst eilten zum Einsatzort in die Neustadt.

Aus den Fenstern einer Wohnung an der Kreuzung Ringstraße/Auf der Alm drang dichter Qualm. Die Ursache war, wie sich später herausstellte, ein brennendes Bett in der oberen Etage.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

An beiden Seiten des Hauses wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, über den Rettungskorb wurden zwei Bewohner in Sicherheit gebracht, eine Person konnte das Haus selbstständig verlassen.

Das Feuer war schnell gelöscht, die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude nach weiteren Personen. Dann wurde Entwarnung gegeben, ein Hochleistungslüfter blies frische Luft in das Treppenhaus.