Arnsberg: Bewaffneter Handel mit Drogen?

Arnsberg. Ein 46-Jähriger muss sich am 11. März vor der 4. Großen Strafkammer des Landgerichts verantworten.

Ein 46-jährigen Angeklagten muss sich am Freitag, 11. März, vor der vierten Großen Strafkammer des Landgerichts wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten.

Ihm wird vorgeworfen, an seiner Wohnung im Oktober 2021 im Kühlschrank zwei Dosen mit 404,18 Gramm Amphetamin sowie 18,73 Gramm Haschisch aufbewahrt zu haben. Darüber hinaus sollen im Wohnzimmer auf dem Tisch weitere 98,93 Gramm Haschisch sowie weitere geringe Mengen Marihuana, MDMA und Amphetamin aufgefunden worden sein.

Schlagstock und Messer sollen bereit gelegen haben

Der Angeklagte soll, so der Vorwurf, beabsichtigt haben, die Betäubungsmittel gewinnbringend weiterzuverkaufen, wobei er in unmittelbarer Nähe zum Aufbewahrungsort – nämlich in einem Schrank neben dem Sofa – einen Schlagstock, eine Axt und drei Messer sowie an der Tür zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer einen Baseballschläger aufbewahrt haben soll.

Der Beschuldigte soll die Gegenstände bewusst dort in der Nähe abgelegt haben, um im Rahmen seiner Betäubungsmittelgeschäfte sich der Gegenstände ohne nennenswerten Zeitaufwand und ohne Schwierigkeit bedienen zu können, um diese abzusichern.

Der Prozess beginnt um 9 Uhr.

