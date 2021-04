Arnsberg: Bezirksregierung fördert Expressionismus-Schau

Die Expressionismus-Ausstellung soll an den Erfolg der Macke-Schau anknüpfen (Bild).

Arnsberg. Mit der satten Finanzspritze soll die Ausstellung an den Erfolg der großen Macke-Schau anknüpfen können.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat dem Hochsauerlandkreis einen Förderbescheid über 159.770 Euro bewilligt. Mit den Landesmitteln aus der Förderung für bildende Kunst wird die Durchführung einer Sonderausstellung zum Thema Expressionismus im Sauerland-Museum in Arnsberg gefördert.

Unter dem Titel „Im Westen viel Neues. Facetten im rheinisch-westfälischen Expressionismus“ knüpft die für den Zeitraum September 2021 – Januar 2022 geplante Schau thematisch an die erfolgreiche August-Macke-Ausstellung von 2019 an. Bei der Expressionismus-Ausstellung wird ein besonderes Augenmerk auf die unterschiedlichen Facetten der Stilrichtung im Rheinland und in Westfalen gerichtet.

Gezeigt werden rund 150 Exponate bekannter und unbekannter Künstler

Die beiden damals zu Preußen gehörenden Regionen waren neben Berlin, Dresden und München ein wichtiges kulturelles Zentrum. Gezeigt werden rund 150 Exponate bekannter und unbekannter Künstler – darunter Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafiken, Skulpturen, Bühnenbilder und Alltagsobjekte wie zum Beispiel Möbel.

Die Ausstellung soll einen weiteren wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass sich das Sauerland-Museum als Museums- und Kulturforum für Südwestfalen etabliert.