Der Einsatz in Brumlingsen dauert mehrere Stunden.

Feuerwehr Arnsberg: Brand in altem Bauernhaus in Brumlingsen

Brumlingsen. In einem alten Fachwerkhaus in Brumlingsen brennen Teile der Elektrik. Die Löscharbeiten sind aufwendig.

In der Nacht auf Sonntag gegen kurz vor halb zwei wurden die Rettungskräfte zu einem Brandeinsatz nach Brumlingsen alarmiert. Gemeldet war ein Feuer in der Unterverteilung der Elektrik im ersten Obergeschoss. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte informierte der Eigentümer sie über die Lage. Nach der ersten Erkundung machten sich die Einsatzkräfte daran, den Fußboden im Obergeschoss Stück für Stück mit einer Säge zu öffnen um immer wieder den Brand in der Elektrik abzulöschen.

Gebäudeteil wird gestützt

Zeitgleich nahm der Energieversorger das Gebäude vom Stromnetz und sorgte dafür, dass der angrenzende Stall weiter mit Strom versorgt werden konnte. Da das Aufsägen des Fußbodens sehr kräftezehrend war, mussten hier mehrere Trupps unter Atemschutz vorgehen. Hierbei wurden der Fußboden und die Wände immer wieder mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Da es sich bei dem Gebäude um ein altes Bauernhaus handelt und die Böden und Wände aus Fachwerk und Lehm bestehen, wurde zur Sicherheit auch der Fachberater Bau des Technischen Hilfswerks (THW) zur Einsatzstelle alarmiert. Nach Absprache mit dem Fachberater wurde der betroffene Teil des Gebäudes mit Balken und Stützen gesichert.

Nach rund fünf Stunden konnten die meisten Einsatzkräfte zurück in ihre Standorte, eine Brandwache blieb vor Ort. Aufgrund der eisigen Temperaturen und des schnell gefrierenden Löschwassers waren auch die Technischen Dienste der Stadt Arnsberg mit einem Streufahrzeug vor Ort.