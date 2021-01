Arnsberg: Brandeinsatz im Pfarrheim-Gebäude Liebfrauen

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch der Rettungsdienst ist da.

Arnsberg. Weil aus dem Obergeschoss des Gemeindebüro-Gebäudes der Liebfrauen-Gemeinde in der Hellefelder Straße dichter Rauch herausquoll, wurde die Feuerwehr per Sirene alarmiert. Der Einsatz dauert an, die Lage ist noch unklar. Die Polizei hat die Straße für den Verkehr gesperrt.

Personen befinden sich aber nicht mehr in der Wohnung der obersten Etage. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Ebenso der Rettungsdienst.