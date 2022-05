Feuerwehr Arnsberg: Brandmeldeanlage in Sekundarschule löst aus

Arnsberg. Die Feuerwehr war zügig vor Ort, musste aber nicht eingreifen.

Mit mehreren Löschfahrzeugen rückte am Dienstagmorgen die Feuerwehr zur Sekundarschule am Eichholz aus, hier hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Wehrleute der Wache Arnsberg kontrollierten das Gebäude und stellten die Anlage zurück, die Schülerinnen und Schüler hatten sich vorbildlich an den vorgeschriebenen Treffpunkten versammelt. wob

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg