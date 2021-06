Unter der Einsatz der großen Drehleiter kontrolliert die Feuerwehr die Dachgeschosswohnung in der Ringstraße.

Feuerwehr Arnsberg: Brandmelder schlägt an - zum Glück Fehlalarm

Arnsberg. Während des Einsatzes war die Ringstraße in einem Teilstück für den Verkehr gesperrt.

Zu Glück nur ein Fehlalarm: Ein laut piepender, bis auf die Straße zu hörender Brandmelder in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Arnsberger Ringstraße hat am Samstagmorgen gegen 11.30 Uhr einen Alarm ausgelöst.

Über den Korb der großen Drehleiter kontrollierten die sofort herbeigeeilten Feuerwehrkräfte die Wohnung durch ein geöffnetes Fenster. Doch von einem Brand keine Spur.

Einsatz schnell beendet

Damit war der Einsatz schnell beendet. Allerdings war die Ringstraße zwischen Lasmecke und Ginsterweg gut eine halbe Stunde gesperrt.

Im Einsatz waren die Wache Arnsberg, der Löschzug Arnsberg, Rettungsdienst und Polizei.

