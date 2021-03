Arnsberg: Briefwechsel zwischen Jung und Alt in der Pandemie

Arnsberg. Vorfreude auf den nächsten Brief: Junge Erwachsene und Senioren schreiben sich während der Pandemie und schließen Freundschaften.

Der Gang zum Briefkasten ist für Sophia Kummer und Emmi Kriegel mit so viel vorfreudiger Erwartung verbunden wie lange nicht. Über eine Aktion der Jugendcaritas haben sich die 19- und die über 90-Jährige gefunden und eine Brieffreundschaft geschlossen, die beide nicht mehr missen möchten.

Studentin Sophia Kummer schreibt seit einigen Monaten regelmäßig Briefe und freut sich jedes Mal, wenn sie selbst Post bekommt. Foto: Jugendcaritas/Youtube

„Ich freue mich jedes Mal, wenn ich im Briefkasten einen neuen Brief finde“, sagt Sophia Kummer. „Es ist ein neuer Mensch in mein Leben getreten. Das Verhältnis ist mittlerweile ähnlich wie das zu meinen Großeltern.“ Dabei kannten sich die beiden bis zum ersten Lockdown gar nicht.

„Den ersten Brief an jemand völlig Fremdes zu schreiben war schon ein komisches Gefühl“, erinnert sich Kummer. „Aber sie hat sich riesig gefreut und mittlerweile schreiben wir alle zwei, drei Wochen hin und her.“ Die Studentin berichtet von ihrem Alltag zwischen ihrer Uni-Stadt Aachen und ihrem Heimatort Bruchhausen. Die Seniorin schreibt auch über Erfahrungen aus einem langen Leben. „Ich habe sie nach ihrer Lebensgeschichte gefragt und sie hat mir in mehreren Briefen davon erzählt“, sagt Kummer.

Beide Seiten profitieren

Im Sommer haben sich die beiden auch bereits persönlich getroffen, bis zum nächsten Treffen warten sie allerdings auf den Impfschutz und einen Rückgang der Corona-Fälle. Denn anstecken möchte die Studentin ihre Brieffreundin auf keinen Fall. „Sie hat mir aber auch geschrieben, dass die Briefe ihr durch die Corona-Zeit geholfen haben“, sagt Kummer und freut sich sehr über die Rückmeldung.

Solche Brieffreundschaften zwischen jungen Erwachsenen und Senioren sollen im Lockdown gegen Einsamkeit helfen und auch darüber hinaus eine Brücke zwischen den Generationen schlagen. In Arnsberg vermittelt Martina Gerdes über die Jugendcaritas seit dem ersten Lockdown solche Brieffreundschaften zwischen Jung und Alt.

Kontaktmöglichkeit Mehr Informationen zum Briefprojekt gibt es online unter youngcaritas.de in der Rubrik soziales Engagement, Unterrubrik Corona. Seniorinnen und Senioren, die gerne eine Brieffreundschaft starten möchten beziehungsweise Familienmitglieder, die dabei unterstützen, können sich bei Martina Gerdes melden per Mail an die Adresse m.gerdes@caritas-arnsberg.de

„Es gibt Jugendliche aus ganz Deutschland, die Briefe an Senioren in Heimen schreiben, die ich dann einscanne und an die Einrichtungen weitergebe“, berichtet Gerdes. „Und es gibt auch noch einige junge Menschen, die gerne eine echte Brieffreundschaft eingehen möchten.“ Nur Senioren, die das Angebot annehmen möchten, gebe es momentan weniger, deshalb hofft Gerdes auf weitere Rückmeldungen oder Tipps von Familienmitgliedern, wer sich über einen Brief freuen würde.

„Es ist wertvoll für die Senioren und auch für die jungen Leute, die von den Erfahrungen der Älteren profitieren“, sagt Gerdes. So kennt sie zum Beispiel schon ein Duo, in dem eine Schülerin aufgrund der Briefe wieder neuen Mut gefasst hat, ihren Abschluss auch trotz der erschwerten Bedingungen in der Corona-Pandemie weiter zu verfolgen.

Auch die 18-jährige Mara Vielhaber aus Oeventrop hofft, dass weitere Brieffreundschaften entstehen: „Ich finde den Austausch zwischen den Generationen sehr wertvoll, gerade jetzt während der Corona-Pandemie fördert er den Zusammenhalt.“ Sie selbst schreibt seit einiger Zeit mit einer Seniorin, die ebenfalls in Oeventrop lebt, einander begegnet waren aber auch diese beiden Frauen sich noch nie zuvor-