Arnsberg bringt Kindergarten-Planungen auf den Weg

Arnsberg. die Neubauten von Kindertageseinrichtungen in den Arnsberger Stadtteilen Bachum, Holzen und Oeventrop sind beschlossen.

Die politischen Gremien in der Stadt Arnsberg haben nach Vorlage der Stadtverwaltung Arnsberg jetzt den Vergabeprozess für die Neubauten von Kindertageseinrichtungen in den Arnsberger Stadtteilen Bachum, Holzen und Oeventrop beschlossen. Somit werden in diesem und im nächsten Jahr insgesamt elf Betreuungsgruppen geschaffen – an jedem genannten Standort eine zusätzliche Gruppe.

Bachum

In Bachum konnte sich die Angebotsgemeinschaft Firma Materio aus Soest gemeinsam mit dem Caritasverband Arnsberg-Sundern im Vergabeprozess durchsetzen. Das Gebäude wird durch „Materio“ errichtet, anschließend wird die Kindertageseinrichtung vom Caritasverband Arnsberg-Sundern betrieben. In Bachum entstehen drei Regelbetreuungsgruppen, somit eine mehr als bisher. Zudem gibt es eine heilpädagogische Betreuungsgruppe, um auch die Inklusion in Arnsberg weiter voranzutreiben.

„Wir sind froh, dass wir hier mit einem geeigneten Träger und einem bekannten Gebäudeersteller ein tolles Team finden konnten“, berichtet Michael John, Dezernats- und Jugendamtsleiter der Stadt.

Holzen

In Holzen bleibt die Stadt Arnsberg Träger der Einrichtung, die zukünftig mit vier Betreuungsgruppen und einem erweiterten Betreuungsangebot auch für Kinder unter zwei Jahren ausgestattet sein wird. Nachdem zunächst festgestellt wurde, dass eine Erweiterung und damit einhergehender Umbau der Bestandseinrichtung nicht zielführend sind, hat man sich auch am Standort Holzen für den vollständigen Neubau der Kita entschieden.

Oeventrop

In Oeventrop verhält es sich ähnlich wie in Holzen: Auch hier ist die bestehende städtische Kindertageseinrichtung gebäudetechnisch den zunehmenden Anforderungen eines modernen und zukunftsgerichteten Kita-Betriebs nicht gewachsen. Daher sollen zukünftig drei Betreuungsgruppen entstehen, in denen pädagogische Fachkräfte auch die Möglichkeiten haben, eine tolle Förderung der kleinsten Arnsbergerinnen und Arnsberger umzusetzen.

Für alle drei Projekte ist die Zielsetzung klar: Im Herbst bzw. Winter 2024 sollen die neuen Gebäude bereits mit Leben gefüllt werden.

Die Entscheidungen im Vergabeprozess setzen einen Weg fort, den die Stadt Arnsberg schon 2019 eingeschlagen hat. Das ehrgeizige Ziel ausreichend Betreuungsplätze für alle Familien zu schaffen und anschließend auch eine qualitative Verbesserung der frühkindlichen Förderung vor Ort umzusetzen wird weiterhin vorangetrieben.

„Dies ist eine Entscheidung mit Signalwirkung und finalisiert einen fünfjährigen Ausbau unserer Betreuungskapazitäten“, freut sich der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner, „Politik und Verwaltung haben diese wichtigen Projekte für die Kleinsten in unserer Stadt umgesetzt.“

