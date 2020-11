Arnsberg: Busse im HSK nur zu Stoßzeiten rappelvoll

In Zeiten von Corona gibt es regelmäßig Beschwerden, Linienbusse seien überfüllt – vor allem im Schülerverkehr. Parallel meldet das statistische Landesamt, der Personennahverkehr in NRW sei im zweiten Quartal 2020 um 22,5 Prozent rückläufig.

Weniger Fahrgäste und vollere Busse? Wie das zusammenpasst, haben wir bei heimischen ÖPNV-Anbietern hinterfragt.

70 Prozent Auslastung im Frühjahr

„Während des ersten Lockdowns im Frühjahr erreichte die RLG im Bereich Arnsberg/Sundern etwa 70 Prozent der normalen Fahrgastnachfrage. Im weiteren Jahresverlauf steigerte sich die Nachfrage dann wieder auf etwa 90 Prozent des Vorjahresniveaus. Eine seriöse Einschätzung zur Auswirkung des aktuellen Lockdowns light auf die Fahrgastentwicklung ist derzeit noch nicht möglich“, erklärt Annette Zurmühl. Die Fahrgastrückgänge seien aber eindeutig auf die Corona-Pandemie und damit einhergehende Einschränkungen im öffentlichen Leben zurückzuführen, so die Sprecherin der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG) weiter.

Wenige „Maskenmuffel“ Die Akzeptanz der Maske ist in Bussen der RLG grundsätzlich sehr hoch. Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Schutz können nur befördert werden, wenn ein ärztliches Attest mitgeführt wird. Bei einem ernsthaften Konfliktfall informiert das Fahrpersonal die Leitstelle, von dort wird die Polizei eingeschaltet. „Nach wie vor hält sich die große Mehrheit der Reisenden an die Maskenpflicht“, so DB Westfalenbus, „wenn eine sehr kleine Minderheit geltende Regeln missachtet, ist dies für uns nicht hinnehmbar.“ Zum Schutz vor Coronaviren setzen erste ÖPNV-Anbieter in NRW bereits auf Einbau spe­zieller Luftfilter in ihre Busse. Über das Thema „Ansteckungsrisiko in Linienbussen“ berichten wir in einer der nächsten Ausgaben.

Davon betroffen ist vor allem der Freizeitverkehr.

In morgendlichen Spitzenzeiten, wenn Schüler- und Berufsverkehr zusammentreffen, sind die Busse auf einigen Linien trotzdem voll und auch mit Stehplätzen belegt. Sämtliche der RLG zur Verfügung stehenden Fahrzeugkapazitäten werden inzwischen so zielgerichtet wie möglich eingesetzt – an einigen wenigen besonders neuralgischen Stellen wurden Fahrzeuge getauscht (Gelenk- statt Solobusse) und/oder durch betriebliche Verschiebungen zusätzliche Fahrten eingerichtet.

Erhebungen zur Fahrgastbesetzung wird es weiter geben, da sich die Nachfrage der Fahrten aufgrund des nahenden Winters verändern kann. „Wo immer möglich und erforderlich, werden wir versuchen, Fahrzeugkapazitäten anders einzuteilen“, sagt Zurmühl. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge und Fahrer bleibe aber auf absehbare Zeit begrenzt.

Tarifentwicklung offen

Rückgänge bei der Fahrgastnachfrage insgesamt sind aber Fakt – und wirken sich auch auf die Einnahmen aus „Dies gilt insbesondere im Gelegenheitsverkehr und betrifft Einzel-, Tages- und Fun-Tickets“, so die Verkehrsmanagerin. Die RLG bleibe aber zuversichtlich, diese Fahrgast­gruppen im nächsten Jahr zurückzugewinnen. Dazu werde man die Anstrengungen im Bereich Vermarktung weiter steigern.

Müssen sich die Kunden auf steigende Fahrpreise einstellen? „Über die Tarifentwicklung beraten und entscheiden alle Partner des Westfalen-Tarifs, stellt Zurmühl zu möglichen Preisanpassungen fest.

„Fahrpreiserhöhungen erfolgen nicht durch die Bus- oder Schienenunternehmen im Nahverkehr, sondern werden von den Bestellern (im Sauerland NWL) beschlossen“, erklärt auch der zweite große regionale ÖPNV-Anbieter in der Region, DB Westfalenbus. Die Bahntochter erklärt außerdem auf Anfrage:

„Sicherlich hatten wir, wie alle Verkehrsunternehmen, erhebliche Fahrgastrückgänge auch im Busverkehr und bei den Nachtbussen“ , so ein Bahnsprecher. Genaue Fahrgastzahlen möchte das Unternehmen aber nicht benennen.

Verständnis für Nachtbus-Stopp

Stichwort Nachtbusse: Deren Betrieb ist ab diesem Wochenende und während des gesamten Novembers im Hochsauerland und im Kreis Soest eingestellt (wir berichteten). Verständlich – oder ?

„Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen haben unsere Fahrgäste Verständnis für die notwendigen Einschränkungen bei den Nachtbusverkehren“, heißt es dazu von DB Westfalenbus.

„Bisher gab es noch keine Beschwerden über die Betriebseinstellung der Nachtbus-Verkehre“, ergänzt Annette Zurmühl für die RLG.