Arnsberg: CDU und Grüne wollen lokales Klimaziel

Windkraftanlagen können zum Erreichen der Klimaziele in der Stadt beitragen.

Arnsberg. CDU und Grüne im Arnsberger Rat wollen ein klar formuliertes Klimaziel für die Stadt Arnsberg und hoffen auf „große Koalition“ aller Parteien.

Die Fraktionen von CDU und Bündnis ‘90/Die Grünen im Rat der Stadt Arnsberg haben nach eigener Aussage in den vergangenen Jahren viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, um das Klima in Arnsberg zu schützen. „Es fehlt bislang jedoch ein klares, messbares Ziel“, sagen die Fraktionen nun in einer gemeinsamen Erklärung. Aus diesem Grund beantragen beide Fraktionen, dass die Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 zum offiziellen Ziel der Stadt Arnsberg erklärt wird. Auf dem Weg dahin sind Zwischenziele und Maßnahmen festzulegen. Bereits vor zwei Jahren wurde beantragt, dass die Stadtverwaltung eine Bilanz der CO2-Emissionen erstellt. Sofern diese Bilanz vorliegt, müsse die Verwaltung Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität planen. Darum geht es beiden Antragstellern.

„Einzelmaßnahmen reichen nicht“

Die von der SPD beantragte Umsetzung von Einzelmaßnahmen kann zur Erreichung der Klimaneutralität beitragen. „Uns geht das jedoch nicht weit genug“, sagen die CDU und die Grünen in Arnsberg. Nur mit einer berechneten Bilanz mache die Umsetzung von Maßnahmen Sinn. Gehofft werde nun darauf, dass sich alle anderen Fraktionen im Arnsberg Rat anschließen und gemeinsam in den städtischen Gremien Maßnahmen planen, die diesem vorrangigen Ziel dienen.

Kommunale Ebene gefragt

Mit dem Pariser Klimaabkommen 2015 hat sich die Weltgemeinschaft zum Klimaschutz und dazu verpflichtet, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei, möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. „Zur Umsetzung bedarf es großer Anstrengungen auf allen Ebenen, gerade auch auf der kommunalen Ebene“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Fraktionen. Die Maßnahmen müssen mit dem Klimaschutzmanager und der Abteilung Umwelt der Stadt Arnsberg in Kombination mit dem Klimaschutzausschuss justiert werden.

