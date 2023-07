Arnsberg: Clemens-August-Straße wird gesperrt

Die Clemens-August-Straße wird am 2. August von 8 bis 12 Uhr voll gesperrt.

Arnsberg. Teilstück zwischen den beiden Kreisverkehren Rumbecker Straße und Zum Schützenhof vier Stunden lang „dicht“.

Wegen erforderlicher Kranarbeiten muss die Clemens-August-Straße in Arnsberg am Mittwoch, 2. August, für die Dauer von 8 bis 12 Uhr voll gesperrt werden. Die Sperrung betrifft das Teilstück zwischen den beiden Kreisverkehren Rumbecker Straße und Zum Schützenhof. Für die Dauer der Sperrung ist dort kein Fahrzeugverkehr möglich, Fußgängerinnen und Fußgänger haben aber die Möglichkeit, den Gehweg an der Stelle beidseitig zu nutzen.

Die Stadt Arnsberg empfiehlt, in dem Zeitraum umliegende Straßen zur Umfahrung zu nutzen und bittet um Verständnis für die erforderliche Sperrung.

