Arnsberg: Corona verstärkt Weihnachtsstress im Supermarkt

Arnsberg. Volle Supermärkte vor Weihnachten in Arnsberg: Um die Situation etwas zu entspannen, haben die Händler verschiedene Ideen.

Kurz vor Weihnachten ist es in den Supermärkten in jedem Jahr stressig – zu Corona-Zeiten ist die Situation zusätzlich angespannt.

„Es ist voll, die Leute kaufen kurz vor knapp ein, und wir bekommen die Regale nur mit Mühe und Not wieder aufgefüllt“, berichtet Theodor Wasner, Geschäftsleiter des Handelshofs in der Wiebelsheide, während er mit Telefon am Ohr durch den Laden hetzt. Der Handelshof ist eigentlich ein Großhandel, bis Ende Januar 2021 ist er aber auch für Privatkunden geöffnet.

Waren für täglichen Bedarf Der Lebensmittel-Einzelhandel und die Drogeriemärkte sind auch während des Lockdowns

regulär geöffnet. Was in den Märkten noch verkauft werden darf, hängt von deren Profil ab. Liegt der Schwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs, dürfen die Geschäfte insgesamt öffnen. Liegt der Schwerpunkt in den anderen Sortimenten, dürfen nur die täglichen Bedarfsgüter verkauft werden, die anderen Sortimente aber nicht.

Viel Arbeit also für die Mitarbeiter – Wasner schätzt, dass die drei Tage vor Heiligabend zu den stressigsten im Jahr gehören werden, an Heiligabend selbst nehme der Ansturm erfahrungsgemäß wieder ab. „In diesem Jahr verschieben sich die Einkäufe auch etwas nach vorne“, sagt er. Der Zugang zum Markt ist durch die Anzahl der Einkaufswagen beschränkt – jeder Kunde muss einen nutzen. Dass alle Wagen in Nutzung sind und es zu Warteschlangen vor dem Markt kommt, das habe er bisher noch nicht beobachtet, sagt der Geschäftsleiter.

Einkaufswagen nutzen!

Im Edeka-Markt an der Bahnhofstraße in Hüsten gilt ebenfalls die Pflicht zur Nutzung von Einkaufswagen oder -korb, aber auch dort seien bisher immer noch welche verfügbar gewesen, sagt Filialleiter Simon Ihme. Er und sein Team haben sich einen neuen Service ausgedacht, um für ein wenig Entlastung kurz vor den Feiertagen zu sorgen: Kunden konnten Obst und Gemüse bereits telefonisch oder im Markt vorbestellen.

„Wir packen die Bestellungen zusammen und geben sie in der Obst- und Gemüseabteilung raus“, sagt Ihme. So wüssten die Kunden zum einen, dass sie bekommen, was sie für ihr Festessen brauchen, und zum anderen reduziere sich die Aufenthaltszeit im Markt, vor allem an der Obst- und Gemüsetheke, wo sich die Laufwege zwischen Regalen und Waagen häufiger kreuzen. Das neue Angebot haben allerdings erst einige wenige Kunden in Anspruch genommen.

Auf die umsatzstarken Tage vor Weihnachten sei man vorbereitet, heißt es aus der Pressestelle von Kaufland – in der Warendisposition und auch der Besetzung der Bedientheken und Kassen. Die Abstandsregeln und das Tragen der Maske seien ohnehin mittlerweile eingespielt, Trennwände aus Plexiglas im Kassenbereich und an Leergutautomaten sollen zusätzlich schützen. „Unsere Kunden können uns zudem aktiv unterstützen, indem sie die gesamte Länge unserer Öffnungszeiten auszunutzen“, so Kaufland-Sprecherin Andrea Kübler.

Eine echte Herausforderung

„Es ist eine echte Herausforderung“, berichtet Silke Biggermann mit Blick auf das Kundenaufkommen: Schon am Montagmittag war es im Edeka-Markt an der Arnsberger Teutenburg brechend voll, dabei ist Heiligabend erst Donnerstag...

Die wahre Herausforderung ist dabei nicht selten der Umgang mit der Kundschaft, denn nicht alle Arnsberger können entspannt mit der – Corona bedingt noch verschärften – weihnachtlichen Ausnahmesituation umgehen. „Wir werden teils kräftig beschimpft“, berichtet die Marktinhaberin – und appelliert an die Fairness der Einkaufenden: „Wir geben alle unser Bestes – und für zeitweilige Lieferengpässe können wir nichts.“

Die Arnsbergerin und ihr Team haben sich gut auf die Situation eingestellt und sorgen für einen sicheren und optimal organisierten Einkauf. Gemäß den aktuellen Corona-Auflagen könnten maximal etwa 90 Kunden gleichzeitig im Laden einkaufen; doch damit Kunden und Personal genügend Abstand halten können und Freiraum haben, wurde diese Anzahl auf 60 gesenkt – auch, weil dann jeder auf jeweils einen Einkaufswagen zugreifen kann; so lauten die Vorschriften. Alle Kassen sind geöffnet, die vierte wird teilweise für die Abwicklung des Lieferservices genutzt: „Der ist, vor allem bei Älteren, enorm gefragt“, so Silke Biggermann.

„Wir haben großen Respekt vor dem Virus, schließlich sind wir jeden Tag viele Stunden vor Ort“, meint die Chefin mit Blick auf den hohen Aufwand, der alternativlos ist, um Personal und Kunden gleichermaßen zu schützen – besonders in den folgenden Tagen, denn: „Es wird sicher noch voller“, schaut Silke Biggermann voraus.

