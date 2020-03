Arnsberg: Coronavirus sorgt für weitere Absagen

Arnsberg/Sundern/Hochsauerlandkreis. In Arnsberg und Sundern fallen wegen des Coronavirus zahlreiche Veranstaltungen aus. Über den aktuellen Stand informieren wir in unserem Ticker.

Das Coronavirus beschäftigt auch viele Menschen in Arnsberg und Sundern. Zahlreiche öffentliche Veranstaltungen sind bereits abgesagt worden, das Gesundheitsamt gibt Tipps zur Hygiene. Die neuesten Entwicklungen der Woche fassen wir in unserem Newsblog zusammen:

13.18 Uhr: Auch in den umliegenden Städten fallen Großveranstaltungen aus. In Soest ist das Kneipenfestival abgesagt worden.

12.37 Uhr: Lokale Lebensmittelhändler berichten zunehmend von Hamsterkäufen. Vor allem Lieferdienste verzeichnen mehr Bestellungen von Menschen, die lieber online von zuhause aus einkaufen möchten.

11.04 Uhr: Der Arnsberger Folkclub sagt seine für Samstag, 14. März 2020, angekündigte Frühlings-Tanzhaus-Veranstaltung im Arnsberger Bürgerbahnhof ab. „Da sich die allgemeine Corona-Ansteckungsgefahr noch nicht wesentlich reduziert hat, möchten die Verantwortlichen des Folkclubs niemanden durch diese Tanzveranstaltung in Gefahr bringen“, so der Vorsitzende Manfred Kerl. „Es wäre unpraktisch von den Gästen nach jedem Tanz ein ,ausgiebiges Händewaschen’ zu erwarten. Auch ist es nicht schlüssig zu begründen, warum sich die Gäste bei der Begrüßung nicht die Hände geben und danach aber beim Tanzen um die Hüfte und an den Handflächen berühren sollen.“

9.51 Uhr: Die Musikvereine von Bruchhausen und Müschede haben sich entschlossen, Konzerte vorsichtshalber ausfallen zu lassen. Betroffen sind das Frühlingskonzert in Müschede am 28. März und das Wunschkonzert in Bruchhausen am 29. März. „Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und deren dringender Empfehlung aktuell auf Veranstaltungen zu verzichten, haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen“, so Udo Schütte vom Musikverein Müschede.

Montag, 9. März 2020, 9.30 Uhr: Der Hochsauerlandkreis teilt mit, dass keine Corona-Fälle und auch keine konkreten Verdachtsfälle im Kreisgebiet bekannt sind.