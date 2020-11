Corona Arnsberg: CVUA derzeit nicht in Corona-Testungen einbezogen

Arnsberg. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt ist gerüstet, aber bislang laufen die Analysen im Zug der zweiten Corona-Welle in anderen Laboren.

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen (CVUA) - und damit auch der Standort im Arnsberger Hasenwinkel - war im Mai des Jahres angesichts der in Massen auftretenden Covid-19-Infektionen in nordrhein-westfälischen Schlachthäusern per Erlass mit diagnostischen Untersuchungen auf das Coronavirus betraut worden, weil die humanmedizischen Labore nicht mehr nachkamen.

Doch in der aktuell zweiten Corona-Welle ist das CVUA bislang noch nicht in das Geschehen involviert. Was für Chefin Birgit Kastner auch kein Beinbruch ist.

Birgit Kastner: „Wir dürfen und wir können, aber wir haben noch keine Aufträge“

„Wir dürfen und wir können, aber wir haben noch keine Aufträge,“ erklärt dazu CVUA-Vorstandsvorsitzende Birgit Kastner. Und an der Bereitschaft, bei der Analyse der SARS-CoV-2-Testungen, mitzuhelfen, habe sich natürlich selbstverständlich nichts geändert. „Aber derzeit sind eben andere Labore eingesetzt. Und das ist für uns auch nicht negativ zu sehen.“

Zugleich tritt Birgit Kastner vehement einem in Arnsberg kursierenden Gerücht entgegen, dass das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt von der Analyse der Testungen „ausgebremst“ würde und daher auch keine entsprechenden Aufträge erhalte.

„Das ist absolut falsch und ein unhaltbares Gerücht.“ Außerdem, so die Vorstandsvorsitzende, müsse das CVUA auch nicht mit ins Boot geholt werden. Denn:

Das CVUA Westfalen arbeitet für den öffentlichen Gesundheitsdienst

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen, das aktuell noch aus insgesamt vier Einrichtungen besteht, die jedoch bald - wie berichtet - an einem zentralen Standort in Unna konzentriert werden, arbeitet nur für den öffentlichen Gesundheitsdienst. „Und das sind die Gesundheitsämter im Regierungsbezirk Arnsberg.“

Der Auftrag, diagnostische Untersuchungen auf das Coronavirus vorzunehmen, hatte das CVUA Arnsberg im Mai nicht unvorbereitet getroffen. So wie jetzt auch, hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter praktisch schon Gewehr bei Fuß gestanden, wie Birgit Kastner seinerzeit erklärt hatte.

Denn das Institut sei bereits frühzeitig in der Coronakrise angewiesen worden, sich entsprechend bereitzuhalten, sollten die humanmedizinischen Untersuchungslabore die anfallenden Untersuchungsaufträge nicht mehr alleine stemmen können.

CVUA Arnsberg bei der ersten Corona-Welle mit im Boot

Die dafür im CVUA erforderlichen hausinternen Umstellungen seien auch sofort umgesetzt worden, um so unnötige Verzögerungen bei anfallenden Messungen möglichst vermeiden helfen zu können. Und zwar durch die sofortige Entwicklung CVUA-interner Verfahrensabläufe für Corona-Untersuchungen.

Was, so Kastner im Mai zu unserer Zeitung, „wenig problematisch war“. Die Räume seien entsprechend ausgestattet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese Aufgabe geschult, hochmotiviert und zu sogenannten Corona-Teams zusammengestellt worden. So dass dann mit Eingang des Untersuchungsauftrags sofort alle Rädchen reibungslos ineinandergreifen konnten.

CVUA-Vorstandsvorsitzende Birgit Kastner lobt das eingespielte Team

„Diese Art der Analyse ist uns ja auch schließlich nicht fremd,“ erklärte die CVUA-Vorsitzende. Immerhin, würden allein am Standort an der Arnsberger Taubeneiche pro Jahr mehr als 100.000 veterinärmedizinische Untersuchungen mit der PCR-Technik im Rahmen der Tierseuchendiagnostik vorgenommen.

„Daher sind die Kolleginnen und Kollegen bestens eingespielt.“ Und genau das, die hohe Qualität der in den CVUA-Einrichtungen des Landes geleisteten Arbeit, sei letztlich ausschlaggebend für die zu Beginn der Coronakrise entstandene Idee gewesen: „Die können das auch.“