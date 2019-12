Arnsberg: Das große Weihnachtskonzert geht zu Herzen

Es waren Stunden, die zu Herzen gingen: Sterne, Hirten und Engel, dazu über 200 große und kleine Sängerinnen und Sänger auf der Bühne des Sauerland-Theaters – und ein begeistertes Publikum.

Kurzum: Ein erfolgreicher Auftakt der drei ausverkauften Weihnachtskonzerte des Männerchores 1880 und der „Gerd-Schüttler-Chöre“.

Ulrike Padberg: „Der Männerchor ist wieder in seinem Wohnzimmer zurück“

Eins Szene aus dem Krippenspiel. Foto: Wolfgang Becker

Moderatorin Ulrike Padberg brachte es in der Begrüßung auf den Punkt: „Der Männerchor ist wieder in seinem Wohnzimmer zurück“.

Die Weihnachtskonzerte mussten bedingt durch die Sanierung des Sauerland-Theaters wegen eines Wasserschadens zwei Jahre lang im Kulturzentrum Hüsten stattfinden.

Gerd Schüttler ist unvergessen

Padberg erinnerte aber auch an Gerd Schüttler, der genau vor zwei Jahrzehnten am gleichen Ort sein letztes Weihnachtskonzert dirigierte und wenige Woche darauf im Alter von nur 60 Jahren verstarb.

Zum Andenken an ihren Namensgeber sangen die Chöre „Maria durch ein Dornwald ging“ in der Fassung von Gerd Schüttler.

Ein ergreifendes „Kyrie“ trägt der Männerchor „1880“ Arnsberg vor

In blendender Verfassung zeigte sich der Männerchor „1880“ Arnsberg. Foto: Wolfgang Becker

Der erste Teil des Konzerts stand unter dem Motto „Jubelt ihr Völker alle“, die Chöre präsentierten hier Lieder zum Thema Advent und Vorweihnachtszeit.

Mucksmäuschenstill war es, als der Männerchor das „Kyrie“ aus der Messa brève von Gounod und die musikalische Version des Gedichts „Weihnachten“ von Joseph von Eichendorff vortrug, unterstützt von Michaela Padberg mit einer Textpassage.

Eine Stunde des Nachwuchses

Mit flotten Weihnachtsliedern ging es dann mit Jugendchor und Jungem Kammerchor weiter. Hier standen u. a. mit „Mary Did You Know“ ein amerikanischer Weihnachtsschlager und der Pentatonix-Hit „That’s Christmas to me“ auf dem Programm.

Bei der musikalischen Weihnachtsgeschichte „Hört, was geschah“ von Florian Rechtsprecher und Nicole Hesse schlug die Stunde des Schauspiel- und Sängernachwuchses.

Die wahre Botschaft der Geburt des Jesuskindes kennenlernen

Der Junge Kammerchor der Gerd-Schüttler-Chöre war wieder bestens vorbereitet. Foto: Wolfgang Becker

Das Stück könnte in jeder Epoche spielen, aber das Ziel ist immer das gleiche: Die wahre Botschaft der Geburt des Jesuskindes kennenzulernen.

Hier waren sich Ephraim, Shia, Hiram und Amos (Pater Ralph Greis, Marion Erb, Wiebke Rechtsprecher und Ralf Höing) nicht immer einig - wenn auch nur in Details.

Am Ende finden dann Sterne, Hirten und Schafe sowie Engel, Kinder und die Heiligen Drei Könige den Weg nach Bethlehem zum Stall und der Krippe mit dem neugeborenen Christuskind.

Lang anhaltender Beifall als Dank

Das Krippenspiel beinhaltete musikalische Komponenten aus früheren Weihnachtskonzerten, viele Besucher werden sich an die eine oder andere Melodie erinnert haben.

Das Programm der Chöre war wieder voll gespickt mit traditionellen und modernen Advents- und Weihnachtsliedern, begleitet am Klavier von Pater Dr. Ralph Greis, der auch die Schirmherrschaft für die diesjährigen Konzerte übernommen hat.

Beim großen Finale sangen alle Mitwirkenden zusammen mit den Zuhörern das Weihnachtslied „O Du fröhliche“. Lang anhaltender Beifall für einen wunderschönen Abend war der verdiente Lohn für die Sängerinnen und Sänger. Dafür gab es als Zugabe mit „Tannenduft und Kerzenschein“ einen fetzigen Zusammenschnitt von sechs klassischen Weihnachtsliedern.