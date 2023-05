Arnsberg: Das kostete die Sanierung des Hirschberger Tores

Arnsberg. Das Hirschberger Tor - ein Wahrzeichen Arnsbergs endlich wieder in Schuss. Diese Woche soll es eingeweiht werden.

Im September letzten Jahres haben die umfangreichen Arbeiten zur Sanierung des „Hirschberger Tores“ in Arnsberg begonnen. Das bedeutende Wahrzeichen im Stadtteil Arnsberg war in den letzten Jahrzehnten durch umweltbedingte Verschmutzungen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Unter anderem wurden eine Sanierung der Fugen zwischen den Sandstein-Blöcken, des Metalltores sowie der Tierfiguren erforderlich. Die Maßnahmen wurden vom Gebäudemanagement der Stadt Arnsberg durchgeführt bzw. Fachfirmen mit der Umsetzung beauftragt.

Für die Maßnahme standen der Stadt Arnsberg keine Fördermittel zur Verfügung. Die notwendigen finanziellen Mittel sind aus dem Haushalt der Stadt Arnsberg geflossen, über den Verein Eichholzfreunde Arnsberg wurde zudem ein sog. Crowdfunding mit der Volksbank Sauerland angestoßen, das weitere Unterstützung leisten konnte. Insgesamt wurden durch die Eichholzfreunde 34.000 Euro an Spenden eingeworben. Die Volksbank Sauerland hat in diesen Rahmen das Co-Funding von 3.750 Euro großzügig auf 5.000 Euro aufgestockt. Der gemeinsame Einsatz für das Wahrzeichen in Arnsberg soll jetzt auch gemeinsam gefeiert werden: Am Samstag, 6. Mai, laden die Eichholzfreunde Arnsberg zusammen mit der Stadt Arnsberg zur öffentlichen Übergabe des Hirschberger Tores ab 16 Uhr ein.

Kleine Feier mit Rahmenprogramm

Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Übergabe im Rahmen einer kleinen Feier mit Rahmenprogramm zu erleben. Auch eine Delegation aus Hirschberg, wo das Tor bis zum Jahr 1826 gestanden hat, hat ihr Kommen zugesagt. Bei der Übergabe gibt es die Möglichkeit, die sanierten Tierfiguren aus nächster Nähe zu betrachten: Dank der Unterstützung der Arnsberger Kran- und Bühnen-Vermietung Hofmann steht allen Interessierten eine Scherenhubbühne zur Verfügung, auf der jeweils bis zu vier Personen gleichzeitig von der Luft aus einen genauen Blick auf die geleisteten Sanierungsarbeiten werfen können (bitte geeignetes Schuhwerk tragen). Von der Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ist die Denkmalpflegerin Dr. Bettina Heine-Hippler vor Ort und wird in einem kurzen Vortrag von der Geschichte und der Bedeutung des Hirschberger Tores erzählen.

Die Bläsergruppe des Hegerings Arnsberg wird für die musikalische Untermalung der Feier sorgen. Der Arnsberger Heimatbund wird seinen Bierkeller direkt hinter dem Hirschberger Tor links öffnen, Mitglieder des Vorstands des Heimatbunds werden die vor einigen Jahren durchgeführten Restaurierungsarbeiten erklären.

Über die Fertigstellung des Sanierungsprojektes freut sich der Verein Eichholzfreunde Arnsberg ganz besonders. Er lädt vor der offiziellen Übergabe bereits um 14 Uhr Familien mit Kindern zu einer spannenden Schatzsuche rund um das Kloster Wedinghausen und im Eichholz ein. Treffpunkt ist am Ehmsendenkmal in Arnsberg. Darüber hinaus übernimmt der Verein auch die Bewirtung der Gäste mit Getränken, in direkter Nähe zum Hirschberger Tor werden Stehtische aufgestellt. Bei ungünstigen Wetterprognosen wird für den Aufbau eines Zelts gesorgt.

Eine Anmeldung zur Übergabe des Hirschberger Tores ist nicht erforderlich. Für die Fahrt mit der Hubbühne sowie bei der Teilnahme an der Schatzsuche des Vereins Arnsberger Eichholzfreunde entstehenden den Besuchenden keine Kosten.

