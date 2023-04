Arnsberg: Das passierte beim Unfall auf Müscheder Weg

Arnsberg. Das sind die Einsätze der Polizei am Wochenende. Unfall in Hüsten, Drogenfahrer und Einbrecher in Sundern.

Ein Unfall auf dem Müscheder Weg alarmierte am frühen Samstagnachmittag die Arnsberger Feuerwehr. Gemeldet worden war eine eingeklemmte Person. Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, stellte sie aber fest, dass keine Person im Fahrzeug festsaß. „Die anrückenden Kräfte wurden daraufhin schon vom Löschzug Hüsten abbestellt“, so Feuerwehrsprecher Thorsten Peitner.

Offenbar war das Auto lediglich von der Straße abgekommen und auf einen größeren Stein gefahren. Nach Angaben der Feuerwehr musste der „Patient“ vom Rettungsdienst lediglich betreut werden. In ein Krankenhaus gefahren wurde er nicht.

Polizei stoppt Fahrer unter Drogen

Am Freitag kontrollierten Polizeibeamte in Arnsberg gegen 17.30 Uhr einen 18-jährigen Pkw-Führer aus Sundern. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden noch Drogen im Pkw aufgefunden.

Wachdienst stört Einbrecher

Spät am Freitagabend kontrollierte der Mitarbeiter einer Wachdienstfirma eine in Sundern-Hachen an der Hachener Straße ansässigen Firma. Dort stellte er gegen 23:22 Uhr zwei männliche Personen innerhalb des Gebäudes fest. Diese Personen flüchteten bei Anblick des Wachdienstmitarbeiters aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Sundern unter 02933 /9020 3511 entgegen.

