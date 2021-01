Arnsberg: Das wünschen sich Eltern für den Schulstart

Arnsberg. Wie es in den Schulen ab dem 11. Januar weitergeht, ist noch unklar. Das sind die Vorstellungen der Stadtschulpflegschaft Arnsberg.

Aktuell läuft die Diskussion darüber, wie der Unterricht in den Schulen ab dem 11. Januar wieder aufgenommen werden soll. Die Vorsitzende der Stadtschulpflegschaft hat vor allem eine Forderung: die rechtzeitige Information der Familien.

"Wichtig ist es, möglichst schnell Informationen zu bekommen und nicht wieder an einem Freitag mit Regelungen überrascht zu werden, die am darauffolgenden Montag schon gelten", sagt Julia Pauli. So war es den Schülern, Lehrern und Eltern vor den Weihnachtsferien ergangen.

Klare Kriterien für Notbetreuung

Pauli hätte Verständnis, wenn noch ein oder zwei Wochen auf den Präsenzunterricht verzichtet würde, bis klar ist, welche Auswirkungen Weihnachten und Silvester auf die Corona-Fallzahlen haben. Darüber hinaus plädiert sie mit Blick auf die kommenden Wochen für die Teilung der Klassen und eine Berücksichtigung der Altersstufen.

"Prinzipiell denke ich, dass die jüngeren Kinder als Erstes wieder in die Schulen gehen sollten, die älteren Schüler sind eher in der Lage, sich im Distanzunterricht zurechtzufinden", meint die Vorsitzende der Stadtschulpflegschaft.

Die Entscheidung für oder gegen den Schulbesuch jeder Familie einzeln zu überlassen, hält sie hingegen nicht für sinnvoll - vielmehr brauche es klare Kriterien dafür, welche Familien eine Notbetreuung in Anspruch nehmen dürfen. Da sei einerseits die Systemrelevanz der elterlichen Berufe zu berücksichtigen, aber auch die soziale Situation der Familien und die Frage, ob sie das Homeschooling überhaupt leisten könnten.

