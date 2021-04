Arnsberg: Der Rathaus-Umzug kommt auf Touren

Arnsberg/Neheim. Über 300 Rathaus-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter müssen in den nächsten Wochen vorübergehend in vier Ausweichstandorten untergebracht werden.

Die ersten rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Arnsberg sitzen quasi auf gepackten Kisten:

In den kommenden vier Wochen ziehen sieben Bereiche der Stadt aus dem Rathaus in ihr künftiges Ausweichquartier in die Neheimer Goethestraße 16-18. Damit beginnt die erste große Etappe der Umzüge aus dem Rathaus, das in den kommenden drei Jahren umfangreich saniert wird. Während der Bauarbeiten kommen insgesamt -über 300 Rathaus-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter vorübergehend in vier Ausweichstandorten unter.

Und einer davon ist die Goethestraße 16-18. Ein Teil der Räumlichkeiten wurde bis vor kurzer zeit noch durch das Klinikum Hochsauerland genutzt und beherbergt schon bald folgende Bereiche der Stadt: Zukunfts- und Strategiebüro, Smart City, IT-Service, Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit, Örtliche Rechnungsprüfung, Vollstreckungs- und Inkassodienst sowie das Gebäudemanagement.

Die „Haltestelle“ soll bald in der Goethestraße öffnen

„Ebenfalls vor Ort ist das Familienbüro der Stadt Arnsberg,“ so Verwaltungssprecher Frank Albrecht, „das schon vor längerer Zeit in die Goethestraße gezogen ist.“ Dort werde nun demnächst die „Haltestelle“ eröffnen, eine neue Beratungsstelle für Jugendliche, die eng vernetzt mit vielen Kooperationspartnern im Stadtgebiet arbeiten wird.

Die Örtliche Rechnungsprüfung, der Vollstreckungs- und Inkassodienst und der IT-Service werden als erste Einheiten die neue Adresse beziehen. Bis zum 27. Mai soll dann mit dem Gebäudemanagement der vorerst letzte Umzug in die Goethestraße erfolgt sein. Weitere Umzüge werden in den nächsten Wochen folgen.

Der Umzug der IT-Abteilung ist eine ganz besondere Herausforderung

„Büros ausräumen, Akten für das Archiv aussortieren, die Herrichtung der neuen Büros, das Beschaffen fehlender Möbel, kurzfristige Umbauarbeiten, die Einrichtung der kompletten IT – das sind nur wenige Punkte im Projekt ,Umzug’,“ so Albrecht.

Sebastian Josten, Martina Margolf und Lars Morgenbrod aus dem den Fachdiensten „Smart City“ und „Digitalisierung“ sitzen auf gepackten Kisten. Foto: Privat

Eine besondere Herausforderung stelle hier der Umzug des IT-Service dar, wie Claudia Dorenburg vom städtischen Gebäudemanagement, verantwortlich für die Umzüge und Ausweichstandorte, zu berichten weiß: „Sowohl die Kolleginnen und Kollegen im Rathaus als auch diejenigen, die nun umziehen, müssen handlungsfähig bleiben. Deshalb zieht der IT-Service in zwei Etappen um, damit ein Teil der Mitarbeitern immer erreichbar ist.“

Fachdienst Schule jetzt im Alten Rathaus

Die nächsten Umzugstermine sollen schließlich planmäßig im Juli und August stattfinden. Dann wechseln die verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - wie berichtet - in die Hellefelder Straße 8 in Arnsberg und in die Straße Am Hüttengraben 29 und 31 in Hüsten.

Bereits aus dem Rathaus ausgezogen sind das Team des Standesamts und der Fachdienst Schule. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jetzt im Alten Rathaus, Alter Markt 19, zu finden.