Arnsberg: Der Spaßfaktor steht bei „Us Beste“ ganz obenan

Nein, als „neuer Stern am Arnsberger Karnevalshimmel“, wie die Gruppe am vergangenen Wochenende gelobt wurde, sehen sich die sieben Damen von „Us Beste“ nicht.

Denn sie sind ja gar nicht so neu, erklärten Verena Sonntag, Anja Danne und Andrea Funke. Schon von Kindheit an seien sie begeisterte Sängerinnen und hätten vom Kinderchor über den Jugendchor bis zum Kammerchor alle Stationen der Gerd-Schüttler-Chöre durchlaufen. Mit entscheidend für die Gründung einer Gesangsgruppe sei die Chorfahrt im Herbst 2007 zur Nordseeinsel Langeoog gewesen:

Anja Danne ganz keck: „Bis ihr heiratet, kann ich Gitarre spielen“

„Wir saßen am Abend in lustiger Runde zusammen, als das Gespräch plötzlich um Chorleiter Peter Sölken und seine Freundin Stephanie ging und darum, wann die beiden denn wohl mal heiraten würden“, erinnert sich Anja Danne genauso wie an ihre spontane Ansage: „Bis ihr heiratet, kann ich Gitarre spielen“.

Peter Sölken nahm den Faden auf und meinte, wenn sie zu ihrem Wort stünde, könnte sie schon mal mit dem Üben anfangen. „Denn der Hochzeitstermin stand schon fest, was allerdings nur eine Handvoll Eingeweihte wussten“, lacht Verena Sonntag.

Viel Zeit zum Üben blieb also nicht. „Mit Peters Schwester Susanne habe ich dann angefangen und konnte nach einiger Zeit auch schon ein paar Akkorde spielen“, so Anja Danne, die nun unbedingt ihr Versprechen einlösen wollte.

Im Frühjahr 2008 mit der Gitarre vor dem Standesamt

„Us Beste“ unterwegs. Auch dabei gibt es Spaß. Foto: Privat

Dann kam der große Tag im Frühjahr 2008. „Ich saß mit meiner Gitarre vor dem Standesamt und bekam plötzlich kameradschaftliche Unterstützung von meinen Mitgefährtinnen“, die ihre Freundin natürlich in dieser schweren Stunde nicht im Stich lassen wollten.

„Wir haben dann überlegt, auch bei der kirchlichen Trauung aufzutreten, aber es musste noch ein besonderer Gag her“, erinnert sich das Trio heute noch an eine tolle Überraschung für das Brautpaar.

Wohnzimmer wird zum Tonstudio

Das Wohnzimmer von Andrea Funke habe man kurzerhand in ein Tonstudio umfunktioniert, um dort eine CD aufzunehmen, die dann unter den Hochzeitsgästen verkauft wurde – übrigens mit durchschlagendem Erfolg. Für das CD-Cover sei dann ein passender Name gesucht worden, mit „Us Beste“ war schnell eine gute Idee geboren.

Höhepunkte sind immer die Oktoberfeste des Männerchores Arnsberg

Einmal angefangen, ließ die Begeisterung die sieben Mädels nicht mehr los. Anfangs spielten sie als Gitarrengruppe der Hl.-Kreuz-Gemeinde bei Familiengottesdiensten und Kommunionfeiern, es folgten Auftritte auf Geburtstagsfeiern und privaten Festen, aber, wie Andrea Funke betont, „alles nur aus Spaß und als Gag gemeint“.

Höhepunkte seien immer die Oktoberfeste des Männerchores Arnsberg, und auch bei der Eröffnung des „Grünen Hauses“ und beim Konzert des „Ruhrtaler Doppelquartetts“ waren die sieben Musikantinnen mit dabei.

Das Repertoire ist breitgefächert, besteht aber meist aus volkstümlichen Schlagern wie „HulaPalu“, „Fahrende Musikanten“ oder dem „Bobfahrer-Lied“. Dabei erfolgen die Auftritte stilgemäß zur Musik in klassischen Trachten oder feschen Dirndlkleidern.

Auf jeden Fall steht der Spaßfaktor vor der Berühmtheit

Und wie sieht der Blick in die Zukunft aus? Auf jeden Fall steht der Spaßfaktor vor der Berühmtheit. „Wir machen weiter wie gehabt und nehmen uns dabei überhaupt nicht ernst, es wird viel gefeiert und gelacht“, spricht das Trio auch im Namen der übrigen vier Musikantinnen.

„Wir hatten mal einen Auftritt, da könnten wir ein Buch drüber schreiben“, erzählt Anja Danne. Dieser Abend solle aber ein wohlgehütetes Geheimnis bleiben, ebenso wie das Gerücht, dass in diesem Zusammenhang der Satz „wir waren hinterher alle dudeldicke“ gefallen sein soll.

Andrea Funke: „Die Proben sind meistens lustiger als die Auftritte“

Aber auch vor den Auftritten hat die Siebener-Band ihren Spaß: „Die Proben sind meistens lustiger als die Auftritte“, lacht Andrea Funke. Und schon stimmen die drei Mädels in dem Einfamilienhaus am Bodelschwinghweg das Lied „Heute hau‘n wir auf die Pauke“ an.

Und auch der Autor wird für seine Geduld mit diesen drei quirligen und äußerst netten Gesprächspartnerinnen mit der ersten Strophe des Kufsteinliedes belohnt. „Kennst du die Perle, die Perle Tirols“. Da kann man nur wünschen: Weiterhin „Glück auf!“.