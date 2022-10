Arnsberg: Der Tanz der großen Worte

Arnsberg. Im Sauerland-Theater findet am 23. Oktober um 18 Uhr ein Poetry Slam statt. Für eine Künstlerin ist es fast ein „Heimspiel“

Poetry Slams gehören zu den beliebtesten Kulturformaten in der Stadt. Und auch nach der Corona-Pause ist die Nachfrage weiterhin groß. Deshalb hat sich der Veranstalter slam_kultur auch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Denn am Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr findet im Sauerland-Theater ein Best of Slam statt.

Auf die Fans warten viele Stars aus der Szene, die sonst eher im Fernsehen zu sehen sind. Mit dabei ist auch eine Slammerin aus der Region. Davina Sauer aus Olsberg will den anderen auf der Bühne verbal mächtig einheizen. Poetry Slam ist ein angesagtes Bühnenformat der Gegenwart im weiten Feld zwischen Lyrik, Comedy, Kabarett und Prosa – wortgewaltig, divers und interaktiv: mitreißende Bühnenliteratur, fesselnde Performance, bewegende Texte, mal witzig, mal ernst, mal kritisch. Einst ein Geheimtipp, hat sich dieses Format zu einer der angesagtesten Literatur-Performances - und zu einer der größten Szenen der Welt entwickelt - und nicht nur das: Seit 2016 sind die modernen Dichterwettstreite ganz offiziell und zu Recht als immaterielles Unesco-Kulturerbe anerkannt.

Die Künstler im Überblick

Stefanie Menschner ist sie seit Jahren äußerst erfolgreich auf den Poetry Slam-Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs und wurde 2021 Thüringen-Meisterin. Sira Busch hat einen eigenwilligen Blick auf die Welt und schafft es dadurch nicht nur ihr Publikum regelmäßig zum lachen, sondern vor allem auch zum nachdenken zu bringen.

Tickets zu gewinnen Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, der Einlass erfolgt ab 17.30 Uhr. Tickets kosten 15,50 Euro im Vorverkauf (10 Euro ermäßigt), erhältlich online unter https://www.reservix.de/tickets-poetry-slam-arnsberg-best-of-vol-v-in-arnsberg-sauerland-theater-am-23-10-2022/e1975575 oder an der Theaterkasse selbst. Wir verlosen 2x2 Tickets für die Veranstaltung. Einfach schnell sein und an gewinnspiel-arnsberg-wp@funkemedien.de schreiben.

René Sydow ist vielen bekannt aus dem TV-Format „Die Anstalt“. Er präsentiert sich scharfzüngig, pointiert, schlau und entlarvend. Andy Strauß ist wohl eine der verrücktesten Persönlichkeiten der Slam-Szene. Seine ausufernde Performance, sein eigenwilliger Schreib- und Erzählstil, seine unvorhersehbaren Gedankengänge machen jeden einzelnen Auftritt des NRW-Meisters zu einem absoluten Erlebnis. Moderator des Abends ist die Szene-Größe Jan Schmidt.

