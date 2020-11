Arnsberg. Die kreative Einrichtung des JBZ Liebfrauen hält die Zirkus-Familie auch in schwierigen Corona-Zeiten fest zusammen - mit dem „Wohnzimmer TV“.

Er ist längst legendär: der Mitmach-Zirkus „Fantastello“ des JBZ Liebfrauen, der Generationen von Kindern eine Welt des kreativen Miteinanders und der intakten Gemeinschaft erschlossen hat und weiterhin erschließt.

Da ist es selbstverständlich, dass das Fantastello-Leitungsteam auch in Corona-Zeiten niemanden alleine lässt, wenn auch aufgrund der gelten Regelungen die „Nähe“ nun leider etwas anders ist: nämlich aus der Distanz heraus. Aber Nähe ist Nähe - und schafft Zusammengehörigkeit.

Helena Steinfeld: Der Zirkus ist für mich seit 14 Jahren ein Stück Zuhause

„Keine fünf Minuten, nachdem meine Kollegin in der Whatsapp-Gruppe unserer Artisten gefragt hat, was der Zirkus Fantastello für sie bedeutet“, so Helena Steinfeldt (Leitungsteam), „antwortet eine Teilnehmerin: ,Zirkus ist Familie’.“ Drei einfache Worte, die aber bei Steinfeldt sehr viele Gefühle auslösen. „Denn ich bin seit 14 Jahren Teil dieser Familie, die für mich immer schon ein Stück Zuhause war.“ Erst als Teilnehmerin, dann als Trainerin und nun im Leitungsteam.

Das „Fantastellos Wohnzimmer TV“

Stark für unsere Kinder Foto: Manuela Nossutta / Funkegrafik NRW

Immerhin: Im Zirkus Fantastello kommen rund 40 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene regelmäßig zusammen, „die,“ sagt Helena Steinfeldt, „oft verschiedener nicht sein könnten und trotzdem zusammenpassen, als wären sie genau dafür gemacht“.

Motivation, neue Wege zu beschreiten

Gemeinsam gestalten sie jede Woche dienstags das Zirkustraining, bereiten Auftritte vor, gehen einmal im Jahr auf Tournee, verbringen Intensiv-Wochenenden zusammen und spinnen immer neue Ideen für die nächste Zirkusgala.

Wie eine riesige Patchworkfamilie, die dazu motiviert, neue Wege zu gehen, sich auszuprobieren, Fehler zu machen. „Die aber auch dafür sorgt, dass wir am Ende immer wieder aufstehen. Jedes Mal ein bisschen stärker als zuvor.“

„​Fantastellos Wohnzimmer TV​” soll die Gemeinschaft in Corona-Zeit zusammenhalten

Um diesen Zusammenhalt in der Corona-Zeit zu erhalten und zu fördern, hat das Leitungsteam eine kreative Lösung gefunden: „​Fantastellos Wohnzimmer TV​”. In diesem Format geht nun jeden Dienstag zur gewohnten Trainingszeit ein Video oder ein Live-Stream bei Youtube für die Mitglieder online, „in dem wir versuchen, ihnen so viel Zirkus wie nur möglich nach Hause zu schicken“.

So wird nun Woche für Woche im „Wohnzimmer TV“ ein anderes Thema behandelt, zu dem die Mitglieder selbst unter anderen kurze Videoclips, Sprachnachrichten oder Briefe beisteuern können. Dazu kommen kleine „Rückblick-Videos“ über Zirkus-Tourneen der letzten Jahre, Training, vergangene Zirkusgalas und Auftritte. „Das ist nicht nur schön für unsere alten Hasen, sondern gerade für die Neuzugänge, von denen einige noch nichts davon miterleben konnten.“

Ein kleines Stück zweites Zuhause über den Bildschirm versenden

„Wir sind wie eine große Patchworkfamilie.“ Helena Steinfeldt vom Leitungsteam des „Zirkus Fantastello“. Foto: Frank Albrecht

Doch am meisten freue das Team, dass immer wieder Mitglieder live in die Show geholt werden können. Alles unter strenger Einhaltung natürlich der Corona-Regelungen.

„So gelingt es wenigstens, uns einmal in der Woche auszutauschen und weiterhin Raum für Partizipation und aktive Teilhabe zu schaffen. All das tun wir mit der Hoffnung, dass es uns gelingt, ein kleines Stück zweites Zuhause über den Bildschirm versenden zu können.“

Es gibt noch viele weitere Ideen

Aber „​Fantastellos Wohnzimmer TV“ wird in Zukunft nicht mehr nur aus dem wöchentlichen „Wohnzimmer Video“ bestehen. Es gibt bereits viele neue Ideen, die zum Teil von den Teilnehmerinnen selbst eingebracht wurden. Wie „Trainings-Tutorials“ für die unterschiedlichen Zirkusdisziplinen, „Zoomcalls“ für gemeinsame Trainingsstunden, einen Adventskalender über Instagram oder Challenges für eine Online-Teilnahme.

„Und für die Zeit bis Weihnachten haben wir uns noch eine besonders tolle Idee aufgehoben, deren Vorbereitung gerade auf Hochtouren läuft.“

Jedes Fantastello-Mitglied bekommt vor Weihnachten einen „Zirkus-Pullover“

Nicht nur das: Es gibt jetzt auf Wunsch der jungen Artisten einen „Zirkus-Pullover“ als sichtbares Zeichen der Zusammengehörigkeit, der vor Weihnachten mit einem beigelegten individuellen Brief an jedes Mitglied verteilt wird. Und zwar persönlich. Die Video-Clips, die während dieser Aktion entstehen, werden dann in der „Live Weihnachtsfeier“ des „Wohnzimmer TV“ eingespielt.

„Damit wir in dieser schwierigen Zeit gemeinsam feiern können.“