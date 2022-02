Am Netto-Markt in Arnsberg-Herdringen eröffnet die DHL eine neue Packstation. Das bietet der Service den Kundinnen und Kunden (Symbolbild).

Post Arnsberg: DHL öffnet Packstation am Netto-Markt Herdringen

Herdringen. Mehr Optionen für Post-Kunden in Arnsberg. Am Netto-Markt eröffnet die DHL eine neue Packstation. So funktioniert der Service.

Die DHL knüpft das Packstationsnetz noch dichter und hat eine neue Packstation am Netto Markt, Kreuzstraße 7, in Herdringen in Betrieb genommen.

Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 83 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden des kontaktlosen Paketempfangs. Mit den Packstationen können DHL-Kunden rund um die Uhr Pakete versenden und empfangen.

Damit tragen sie laut Pressemitteilung auch zum Klimaschutz bei: Im Vergleich zur Haustür-Zustellung spart eine Packstation-Sendung auf der letzten Meile im Durchschnitt 30 Prozent CO2 ein. Denn die Zustellerinnen und Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen. Die Deutsche Post DHL will das Netz bis 2023 auf über 15.000 Automaten ausbauen.

INFO: Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Unter www.deutschepost.de/standortfinder können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen abrufen.

