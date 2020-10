Arnsberg: Diakonie plant neuen Wohnraum im Hasenwinkel

Arnsberg. Wenn die Bewohner des Seniorenheims „Zum Guten Hirten“ in den Neubau wechseln, soll das Gebäude oder die Fläche entsprechend genutzt werden.

Nach Abriss des Gebäudeensembles Erlöserkirche wird auf der dann zur Verfügung stehenden Fläche an der Ehmsenstraße ein neues, den heutigen Ansprüchen gerecht werdendes Seniorenheim errichtet. Dieses soll - wie berichtet - das arg in die Jahre gekommene „Haus zum Guten Hirten“ der Diakonie Ruhr-Hellweg ersetzen.

Am Standort des „Guten Hirten“ am Ginsterweg soll nach in Inbetriebnahme des Neubaus zudem neuer und bezahlbarer Wohnraum entwickelt werden.

Auch Menschen mit kleinem Einkommen Wohnen in guter Umgebung ermöglichen

Der „Gute Hirte“ im Arnsberger Hasenwinkel liegt in ruhiger Stadtrandlage. Foto: Wolfgang Becker

Bezahlbarer Wohnraum beziehungsweise Flächen für Neubauten sind in Arnsberg bekanntermaßen knapp. Und das haben auch die Verantwortlichen der Diakonie auf dem Schirm und wollen daher am Ginsterweg in ruhiger Hasenwinkel-Wohnlage die Weichen entsprechend stellen:

„Nach dem Umzug der Bewohnerinnen und Bewohner in das neue ,Haus zum Guten Hirten’,“ erklärte Diakonie-Sprecherin Kathrin Risken auf Nachfrage unserer Zeitung, „soll am alten Standort auf etwa 4000 Quadratmetern Wohnraum geschaffen werden. Dazu laufen derzeit erste Gespräche, auch über die Art des Wohnraums.“

Denn bezahlbare Wohnungen, so die Überlegungen der Diakonie, würden immer stärker benötigt. „Dabei favorisieren wir eine Mischform,“ so Risken weiter, „die Menschen mit kleinem bis durchschnittlichem Einkommen Wohnen in guter Umgebung ermöglicht.“

Diakonie: Alle Fragen rund um das viergeschossige Gebäude werden derzeit geprüft

Das derzeitige Seniorenheim „Haus zum guten Hirten“ selbst sei im Jahr 1975 grundlegend saniert und auch ausgebaut worden. Alle Fragen hinsichtlich des Sanierungsbedarfs, zum Wert des viergeschossigen Objekts und damit auch „die Entscheidung über den Erhalt beziehungsweise Abriss des Gebäudes werden aktuell geprüft“.

Ein Termin für den Abriss der entwidmeten Erlöserkirche, vormals im Besitz der Ev. Gemeinde Arnsberg, könne laut Kathrin Risken der für den Neubau des Seniorenheims verantwortliche Investor noch nicht benennen. Doch der Investor treibe die bauvorbereitenden Abstimmungen sehr zügig voran und habe seine Pläne bereits - wie ebenfalls berichtet - im Gestaltungsbeirat der Stadt vorgestellt.

Investor wird das neue „Haus zum Guten Hirten“ an die Diakonie vermieten

Investor ist die „Projekt Arnsberg GmbH“, hinter der die Firma Kolkmann Immobilien aus Voerde steht, die den Neubau nach dessen Fertigstellung an die Diakonie Ruhr-Hellweg vermieten will.

Das bestehende „Haus zum Guten Hirten“ verfügt über 74 Wohnheim-Plätze. Waren es zuvor noch 84, hat man diese vor zwei Jahren reduziert. Den Grund dafür nennt Kathrin Risken: „Einige der Doppelzimmerapartments verfügen über Tandembäder, die nicht mehr zulässig sind. Deshalb mussten wir anpassen.“

Mit Inbetriebnahme des Neubaus werden wohl weitere Mitarbeiter benötigt

Kleiner Blick in die Zukunft: Die Personalplanung in dem noch zu errichtenden neuen „Haus zum Guten Hirten“ mit bis zu 80 Plätzen sei abhängig von der Anzahl der Bewohner. Dort würden aber alle derzeitigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt und darüber hinaus sicher noch weitere Kräfte erforderlich werden.