Arnsberg: Die gräflichen Gebeine werden wieder bestattet

Arnsberg. Die gräflichen Gebeine werden nun in einer kleinen Zeremonie wieder im Kapitelsaal des Klosters Wedinghausen zur Ruhe gebettet.

Die im Grab im Propstei-Kapitelsaal in der Grafen-Gruft aufgefundenen Knochen sind nun wieder in ihre Heimat nach Arnsberg zurückgekehrt. Sie wurden - wie mehrfach berichtet - auf Alter, Ernährungszustand und auch Verwandtschaft hin osteologisch von Dr. Christian Meyer vom in Goslar ansässigen Institut OsteoArc untersucht.

Kleine Beerdingszeremonie

Propst Böttcher wird die gräflichen Gebeine nun in einer kleinen Beerdigungszeremonie wieder im Grab im Kapitelsaal zur Ruhe betten. In diesem Zuge wird dann auch die Glasplatte auf das Grab sowie auf die historisch einmalige Steinkammerwarmluftheizung gelegt. Damit sind die letzten Schritte der umfangreichen Renovierung des Ostflügels des Klosters Wedinghausen abgeschlossen.