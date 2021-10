Arnsberg: Die Grünen komplettieren Vorstandsteam

Katrin Disselhoff aus Neheim bildet jetzt mit André Deimel das Sprecher-Duo der Grünen in Arnsberg.

Arnsberg/Neheim. In der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Arnsberg von Bündnis 90 / die Grünen wurde Katrin Disselhoff aus Neheim einstimmig zur neuen Sprecherin des Ortsverbandes gewählt. Sie bildet nun zusammen mit André Deimel die Doppelspitze des Ortsverbandes. Die Versammlung fand in der Schützenhalle Holzen statt, die aus diesem Anlass grün beleuchtet war.

Erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahl

Nina Verspohl, Kassiererin des Ortsverbandes, gab einen Überblick über die solide Finanzsituation der Grünen in Arnsberg. Sehr erfreulich seien zudem die kontinuierlich steigenden Mitgliederzahlen von Bündnis 90/die Grünen. Im Jahresbericht wurde deutlich, dass trotz der Einschränkungen durch die Corona Pandemie ein regelmäßiger Austausch und die Diskussion aktueller politischer Themen auch digital möglich waren. So konnten und können sich auch weiterhin interessierte Bürgerinnen und Bürger neben den Parteimitgliedern aktiv an den Herausforderungen und Fragestellungen in Arnsberg beteiligen.

Vor allem wurden die dramatische Lage des Waldes und die Probleme des Radverkehrs in der Stadt Arnsberg Gegenstand der politischen Arbeit beim Ortsverband. Im Sommer gab es mehrere Wahlinfoveranstaltungen mit der Bundestagskandidatin Maria Tillmann. „Auch die Wahlinfostände in Neheim, Alt-Arnsberg und Oeventrop waren gut besucht“, teilten die Grünen mit.

Die Grünen laden weiterhin alle Mitglieder und Interessierten ein, sich aktiv an den Treffen von Bündnis 90 / Die Grünen u beteiligen. Die Treffen finden jeweils am ersten Dienstag im Monat statt, weitere Informationen zu den Terminen sind auf der Homepage www.gruene-arnsberg.de zu finden.

