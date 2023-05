Arnsberg: Die perfekte Sicht auf Oeventrop genießen

Oeventrop. INO-Panoramafenster in Oeventrop bietet grandiosen Blick auf die drei Ruhrdörfer.

Auf der „Wein-Geocaching-Wanderung“ im Sommer 2019 hatten Herbert Padberg und Monika Kraas auf „Berens Köppken“ die Idee, wegen der tollen Sicht auf Oeventrop ein Panoramafenster dort aufzustellen. „Der Ort ist wie dafür geschaffen“, erklärte Monika Kraas begeistert.

„Gerahmte Aussicht auf den landschaftlich reizvollen Ort! Durch die Blickfeldeinengung lässt sich Oeventrop neu entdecken. Spannende Einzelheiten rücken in den Fokus“, fügte Herbert Padberg hinzu. Kurz darauf ging es auch schon in die gemeinsame Planung und Durchführung. Rainer Schröder hat die Vermessung vorgenommen und Christoph Schmidt die statischen Berechnungen. Im Februar 2020 nahmen Monika und Herbert Kontakt mit der Stadt Meschede auf und erhielten die Genehmigung. Dann geriet allerdings das ganze Vorhaben erst einmal ins Stocken, da „Borkenkäferbaumstämme“ die vorgesehene Stelle blockierten. In diesem Frühjahr war es dann endlich soweit, dass mit dem Bau begonnen werden konnte. Die Bewehrung fertigte Thomas Eickhoff. Diese lag bereits drei Jahre neben seinem Haus. Die Stahlarbeiten schmiedete Werner Findeklee, und die Fundamente setzte Peter Hitzegrad. Zum Glück fand Schreiner Stephan Bruhn Zeit, die Holzkonstruktion fertigzustellen und sie anschließend mit Unterstützung von Christoph Kraas zum „Köppken“ zu schaffen.

Platz für das perfekte Foto

Am 4. Mai konnte dann mit tatkräftiger Unterstützung der INO das Bauwerk aufgestellt werden. Allen Handwerkern und Machern gebührt Dank und großes Lob für die zuverlässige Arbeit. Hinweisschilder bringt Herbert Padberg noch in den nächsten Tagen an. Eine kleine offizielle Einweihungsfeier ist im Herbst geplant – entweder in Verbindung mit der jährlichen Feierabendwanderung oder in Verbindung mit der Wein-Geocaching-Wanderung.

Dieses Projekt kann auch Bewohner von Oeventrop anstoßen, das zu tun, wozu sich gerade wieder viele Touristen auf den Weg machen: die Umgebung bewundern und dabei Entspannung und Erholung finden. Das Panoramafenster setzt den grandiosen Blick auf die drei Ruhrdörfer von Oeventrop für das perfekte Foto in Szene.

