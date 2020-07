Arnsberg: Diebe auf Flucht fahren sich mit Pkw im Wald fest

Die Polizei verfolgte am Mittwochmorgen den Pkw von Einbrechern bis in den Wald hinein.

Oeventrop. Die fliehenden Einbrecher haben die Rechnung nicht mit den Tücken der Natur gemacht. Auf einem Waldweg in Oeventrop fuhren sie sich fest.

Einbrecher flüchteten am frühen Mittwoch mit dem Auto vor der Polizei. Die Täter fuhren sich im Arnsberger Wald fest. Ein 23-jähriger Mescheder wurde verhaftet. Gegen 4 Uhr meldete ein Anwohner über den Polizeiruf 110 einen Einbruch. Nach Angaben des Zeugen hatten drei Personen einen Baucontainer auf der Glösinger Straße aufgebrochen. Sie entwendeten zwei Werkzeugkoffer und flüchteten mit einem weißen Pkw. Auf der Landstraße zum Lattenberg traf ein Streifenwagen auf den flüchtigen Pkw. Als das Autoangehalten werden sollte, wendete der Pkw.

Eine Festnahme

Mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr er in Richtung Oeventrop. Im Ort verringerte er seine Geschwindigkeit, missachtete aber die rote Baustellenampel. Über die Dinscheder Straße und dem Forstweg führte die Flucht in den „Bauernpfad“. Hier fuhr sich das Auto schließlich in einem Waldweg fest. Der Fahrer flüchtete in den Wald. Der 23-jährige Beifahrer wurde im Auto durch die Beamten festgenommen. Eine dritte Person befand sich nicht im Auto. Eine Fahndung nach dem Fahrer blieb ohne Erfolg. Das Auto wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.