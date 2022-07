Arnsberg: Diebe stehlen in Niedereimer zwei E-Bikes

Arnsberg-Niedereimer. Nach dem Diebstahl zweier E-Bikes ermittelt die Polizei. Zeugenhinweise erbeten.

Am Samstag – im Tatzeitraum zwischen 12.20 und 12.30 Uhr – entwendeten noch unbekannte Täter zwei blaue E-Bikes der Marke „Giant“ vom Parkplatz des Aldi-Marktes in der Wannestraße. Die Fahrräder standen dort abgestellt und waren mittels Kettenschloss gesichert. Es handelt sich um ein Herren- und ein Damenrad. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90200.

