Arnsberg: Diese Kita und Müll-Touren trifft der Streik

Arnsberg. Einige Kindertageseinrichtungen in Arnsberg und die Technischen Dienste der Stadt werden bestreikt. Das sind die Folgen.

Aufgrund des aktuellen Warnstreiks kommt es im Stadtgebiet Arnsberg erneut zu Verschiebungen und Ausfällen der Müllabfuhr und Sperrmüllabfuhr sowie zu Einschränkungen bei der Stadtreinigung. Die für Freitag, 10. März, terminierten Touren R15 (Restmüll) und B5 (Biomüll) sowie die geplanten Sperrmüllabfuhren finden nicht statt.

Unter der Voraussetzung, dass weitere Streikmaßnahmen unterbleiben, wird die Tour R15 (Restmüll) am Montag, 13. März, nachgeholt. Der liegen gebliebene Sperrmüll wird in den nächsten Tagen schnellstmöglich eingesammelt.

Die Technischen Dienste Arnsberg bitten um Verständnis, dass eine zeitnahe Leerung der Biotonnen auf der Tour B5 leider nicht möglich ist. Anlieger werden gebeten, ihre grünen Tonnen bis zum nächsten Abfuhrtermin in 14 Tagen wieder einzuholen.

Zusätzlich zu den Streiks bei den Technischen Diensten gibt es nach Angaben der Stadt auch ein paar Einschränkungen in der Kindertagesbetreuung am Freitag. In folgenden Einrichtungen streiken einzelne Mitarbeitende, was zum Teil zu eingeschränkten Betreuungszeiten führt. „Es muss keine Kita komplett schließen“, teilt die Stadt mit. Die Eltern seien wie schon vor dem Streik am Mittwoch frühzeitig über die Einrichtungsleitungen und per App informiert. Betroffen sind das Familienzentrum Neheimer Kopf, Kindergarten Bachum, Kindergarten Müschede, Kindergarten Holzen und der Kindergarten Herdringen.

