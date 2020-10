Weihnachts-Feeling in Arnsberg trotz Coronakrise? Da geht noch was! Während mit dem Winterberger „Winterdorf“ jetzt ein Höhepunkt der Adventszeit abgesagt wurde, halten sowohl die Organisatoren im Ortsteil Arnsberg als auch in Neheim an ihren jeweiligen Events fest. Wir haben nachgefragt:

„Es wird einen Weihnachtsmarkt im Stadtteil Arnsberg geben – allerdings wird es nicht der Markt sein, den die Menschen aus den vergangenen Jahren kennen“, erklärt Annette Baumeister. Doch auch die Alternative sehe wirklich nett aus, so die Geschäftsführerin des Verkehrsvereins Arnsberg mit Blick auf einen bereits vorliegenden Lageplan; und sie sei „wirklich zuversichtlich“, dass dieser Markt auch komme.

Während einer Sitzung des Verkehrsvereins-Vorstands am nächsten Montagabend gelte es, letzte Details zu klären. „Dann liegen mir auch endgültig alle Angebote der Beteiligten vor“, sagt Annette Baumeister. Worauf sich Besucher des Marktes freuen dürfen, hat sie uns schon in Ansätzen verraten:

„Der Markt findet nicht auf dem Neumarkt statt“, so die Geschäftsführerin. Dieser sei zwar groß, aber nicht groß genug für das geplante Hygiene- und Wegekonzept. Schauplatz des weihnachtlichen Treibens soll der rund 3000 Quadratmeter große Festplatz an der Promenade werden, in dessen unmittelbarer Nähe es auch ausreichend Parkplätze gibt (Berufskolleg am Eichholz/Sauerland-Theater).

Herzstück wird ein neben der Festhalle platziertes,10x40 Meter großes „Flex-Zelt“, mit dessen Hilfe die Verweildauer der Besucher verlängert und deren Schutz vor eventuell schlechten Wetter gewährleistet werden soll. Außerdem darf dort verzehrt werden – was ja direkt an den Buden nicht gestattet ist. Apropos Buden; fast alle Akteure der vergangenen Jahre haben auch dieses Mal ihr Mitwirken signalisiert. Auch am gewohnten Termin (27. November bis einschließlich 6. Dezember) hält der Verkehrsverein Arnsberg fest.

Klares Signal aus Neheim für die Eisbahn

Ein klares Signal kommt vom Verein „Aktives Neheim“. Citymanager Konrad Buchheister erklärt: „Wir wollen einen Weihnachtsmarkt haben, ganz klar. Wir setzen alles daran, die Situation so zu gestalten, dass es wieder eine Eisbahn gibt.“ Die Vereinsmitglieder würden nun besprechen, unter welchen Bedingungen das möglich sein wird.

Die Neheimer Händler hatten bereits den Fresekenmarkt inklusive verkaufsoffenem Sonntag veranstaltet und dabei auf ein eigenes Hygienekonzept gesetzt. Unter anderem gab es mehrere mobile Desinfektionsmittelspender und Helfer verteilten kostenlos Masken. Zudem gab es eine im Vergleich zu den Vorjahren reduzierte Anzahl an Schaustellern in der Fußgängerzone.

Mit dieser Erfahrung gehen die Mitglieder nun an die Planung des Weihnachtsmarkts, zu dem im vergangenen Winter erstmals eine große Eisbahn seitlich des Neheimer Doms gehörte. An 37 Öffnungstagen nutzten im vergangenen Winter nach Angaben des Vereins rund 10.000 Menschen das „Eisvergnügen“ zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen. Die rund 500 Quadratmeter große Fläche hatte der Verein bereits für mehrere Jahre im Voraus angemietet.

Weihnachtsmarkt im Wildwald Voßwinkel

Stattfinden soll auch der Weihnachtswaldmarkt im Wildwald Voßwinkel. „Gerade in dieser Zeit ist es schön, dass er stattfindet - sicherlich anders als in den Vorjahren, aber nach wie vor inmitten des Lüerwaldes“, schreiben die Veranstalter.

An vier Tagen, dem 5./6. und 12./13. Dezember, soll der Markt öffnen – mit deutlich größeren Abständen zwischen den Verkaufsständen als gewohnt. „Wir haben den Vorteil des großzügigen Geländes“, sagt Betriebsleiterin Anneli Noack. „Wir sind daher optimistisch und möchten den Gästen die bekannte Atmosphäre bieten.“

In Sundern hatte schon vor Wochen der Allendorfer Weihnachtsmarkt abgesagt werden müssen. Dort ist räumlich keine Vergrößerung möglich. Ob es den Weihnachtstreff der Feuerwehr gibt, ist noch unklar.