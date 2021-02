Arnsberg: Durstiger Dieb wird seiner Beute beraubt

Hüsten. Ein 42-jähriger Arnsberger hat am Donnerstagabend eine Kiste Bier aus einem Supermarkt geklaut - und wurde prompt erwischt...

Gegen einen durstigen Übeltäter ermittelt die Polizei wegen räuberischen Diebstahls. Der 42-jährige Arnsberger entwendete am Donnerstag um 18.50 Uhr eine Kiste Bier aus der Warenanlieferung eines Supermarkts an der Straße „Zum Schlosspark“. Mitarbeiter beobachteten den Diebstahl und hielten den Mann fest. Dieser wehrte sich und versuchte, sich mit Gewalt loszureißen. Die Flucht misslang jedoch. Der Arnsberger wurde von den Mitarbeitern des Supermarktes an die Polizei übergeben. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann dann in die Freiheit ent­lassen – allerdings ohne Bier!

