Arnsberg: Durstiger Einbrecher klaut zwei Getränkedosen

Arnsberg. Nach einem Einbruch in ein Haus in der Arnsberger Haarstraße ermittelt die Kripo.

Ein noch unbekannter Täter ist am Donnerstag – im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 4.30 Uhr – in ein ein Mehrfamilienhaus in der Haarstraße eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubladen. Bei der Tatausübung wurde er von der Bewohnerin des Hauses gestört. Als die Frau ihn erblickte und ansprach, flüchtete er.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendete der Täter ein Portemonnaie mit diversen Kreditkarten sowie Bargeld, zwei Mobiltelefone und zwei Getränkedosen.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 / 90 200.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg