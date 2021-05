Arnsberg: Eichholzverein trauert um Peter Havestadt

Arnsberg. Peter Havestadt, Mitbegründer des Arnsberger Eichholzvereins, ist nach längerer Krankheit vergangene Woche verstorben.

Trauer im Eichholz und Arnsberg: Am 6. Mai ist der Peter Havestadt, Mitbegründer des Eichholzvereins, nach längerer Krankheit verstorben. „Er ist ein Urgestein des Arnsberger Eichholzes“, sagt Christoph Regniet, Vorsitzender des Vereins.

Geboren am 1. September 1944 im Rheingau, kam Peter Havestadt schon als kleines Kind nach Arnsberg. Hier bauten seine Eltern in der Laurentiusstraße 11 zu Anfang der 50er Jahre auf dem Grund des früheren Klostergeländes Wedinghausen ein neues Wohnhaus. „Dort ist er aufgewachsen und bis heute wohnen geblieben. Im Eichholz fand er auch seine Frau Bärbel“, berichtet Regniet weiter.

Peter Havestadt, als Diplomingenieur bei der Bezirksregierung beschäftigt, war einer der ersten leidenschaftlichen Förderer des Schatzes Kloster Wedinghausen. So restaurierte er in Privatinitiative den auf seinem Grundstück befindlichen Brunnen des alten Klosters bereits 1978. Jahrzehntelang wurden dort mit Freunden, Nachbarn und der Familie Brunnenfeste gefeiert.

Eichholzfeste ins Leben gerufen

1982 war er einer der fünf Initiatoren der Eichholzfeste. Seit dieser Zeit werden alle zwei Jahre Eichholzfeste gefeiert. Die Festerlöse werden immer für gemeinnützige Vorhaben im Eichholz bzw. in Arnsberg verwendet. Am 4. Juli 2003 wurden in Havestadts Garage die „Eichholzfreunde Arnsberg e. V.“ aus der Taufe gehoben. Schnell fanden sich 14 Gründer. Die Zahl der Mitglieder wuchs rasant. Mit inzwischen mehr als 800 Mitgliedern stellt der Verein einen der größten aktiven Vereine in Arnsberg. Peter Havestadt war bis 2018 ununterbrochen stellvertretender Vorsitzender des Vereins und einer der Motoren.

Krankheitsbedingt dankte er 2018 ab, um dann zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit gewählt zu werden. „Soweit möglich, hat er den Vorstand aber weiter unterstützt. Zum 75. Geburtstag verzichtete er auf Geschenke – zugunsten des Eichholzvereins“, berichtet Peter Regniet.

In seiner Amtszeit konnte der Verein viele wertvolle Projekte fertigstellen: Restaurierung des Ehmsen-Denkmals, Entschlammung und Verschönerung des Kinderteichs, Neubau des Wetterpilzes, Bau einer Hexenfigur im Eichholz, Unterstützung der Initiative „Rettet den Eichholzfriedhof“, Unterstützung der Arbeiten in den Arnsberger Bürgergärten, der Restaurierung der Max-Löcke-Rast, der Arbeiten am Kloster Wedinghausen, der Errichtung des Naturspielplatzes an der Rundturnhalle und von finanziell Bedürftigen. „Dem Eichholzverein wird Peter Havestadt als Arnsberger und engagierter Eichhölzer in bester Erinnerung bleiben“, sagt Regniet.

Gelbgrüne Fahne hissen

Die Beisetzung erfolgt am morgigen Mittwoch (ab 14.30 Uhr). Da Corona bedingt die Eichholzfreunde nicht dabei sind, wünscht sich Vorsitzender Christoph Regniet, dass diese am Mittwoch ab Mittag die gelbgrüne Eichholzfahne hissen: „Diese Geste soll ein Zeichen der Dankbarkeit und Erinnerung an Peter Havestadt sein.“

