Arnsberg: Ein digitaler „Escape Room“ für Jugendliche

Arnsberg. Ein neues Angebot im Rahmen des Kulturrucksacks NRW startet am 27. April. Es sind noch Anmeldungen möglich.

Im Rahmen des Kulturrucksacks NRW öffnet sich am Dienstag, 27. April, ein digitaler „Escape Room“ für Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren. Darüber informiert das Kulturbüro der Stadt Arnsberg und kündigt somit auch weitere Veranstaltungen im Gesamtangebot des Kulturrucksacks an, abhängig vom Infektionsgeschehen. Für den Start am Dienstag sind kurzfristig noch einige Plätze frei, das Angebot ist kostenlos.

Ein Raum voller Rätsel und Abenteuer in der virtuellen Welt öffnet sich für interessierte Jugendliche: Der digitale Escape-Room ist ein multimediales, geschichtsbasiertes Ratespiel, das von den Teilnehmern in diesem Workshop selbst kreiert wird. Unter Anleitung von Nina Kownacki gilt es, sich Geschichten auszudenken, Rätsel zu verpacken und Hinweise in Fotos, Texten und Videos zu verstecken, um auf diese Weise einen digitalen Raum voller Geheimnisse zu schaffen.

Der Workshop zum Escape Room findet online statt

Gearbeitet wird in zwei Gruppen, die zum Abschluss versuchen, den jeweils anderen Escape-Room zu knacken und den finalen Schlüssel zu finden. Die Frage: Wird es die Gegengruppe schaffen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen?

Der Workshop zum Escape Room findet online statt, nach der Anmeldung gibt es die Zugangsdaten für angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für das aktuelle Angebot trifft sich die Gruppe 1 dienstags (ab 27. April) von 15.15 bis 17.15 Uhr (bis zum 18. Mai), die Gruppe 2 kommt dienstags von 17.45 bis 19.45 Uhr zusammen (ebenfalls bis zum 18. Mai). Start für beide Gruppen ist am Dienstag, 27. April. Zur Auflösung der Aufgaben treffen sich beide Gruppen dann später - am Dienstag, 25. Mai (nach Pfingsten), von 16 bis 18 Uhr.

Anmeldungen über die Jugendkunstschule Schmallenberg

Veranstalter ist die Jugendkunstschule Schmallenberg, Anmeldungen sind dort möglich per Telefon unter 02972-9894216 oder per Mail an post@jugendkunstschule.info.

Informationen zum kostenfreien Kreativprogramm für Jugendliche gibt es unter https://kulturaufkurs.de/kulturrucksack/startseite. Über den Kurs „Escape Room“ informiert die Seite https://kulturaufkurs.de/kulturrucksack/arnsberg/kurse-in-arnsberg.