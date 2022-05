Arnsberg: „Ein festes Band der Freundschaft“

Arnsberg. Die Partnerschaft des Hochsauerlandkreises als Nachfolger des Kreises Arnsberg mit dem schottischen Distrikt West Lothian besteht seit 50 Jahren.

Schon alt und müde? Oder noch jung und lebendig? Wohl eher das Letztere, denn es soll noch viele, viele Jahre weiter gehen, um dazu beizutragen, die angesichts des Krieges in der Ukraine immer wichtiger werdende Völkerverständigung in Europa zu vertiefen.

„Wir sind noch lange nicht am Ende,“ sagte so auch Sebastian Schüttler als Vorsitzender der Partnerschaftsvereinigung „West Lothian“, die jetzt zusammenkam, um den Anfängen dieser inzwischen tiefen Freundschaft mit der schottischen Grafschaft zu gedenken.

Die Bahn kapituliert vor dem Wetter: Die schottischen Freunde stecken fest

Schließlich gab es einen ganz besonderen Anlass: Denn im Mai vor 50 Jahren wurde im alten Arnsberger Kreistag diese Partnerschaft auf den Weg gebracht und – nach der kommunalen Neugliederung 1975 – vom Hochsauerlandkreis mit Begeisterung übernommen und weiter intensiviert.

Das einzige Manko des Treffens im Feuerwehrmuseum „Brennpunkt“ in Nachbarschaft zum „West-Lothian-Platz“: Die Vorsitzende der schottischen Partnervereinigung „Twinning Association“, Liz Liddell, saß mit ihrem Ehemann Dennis in Düsseldorf fest – die Bahn hatte mal wieder vor dem Wetter kapituliert.

Landrat Dr. Karl Schneider: Deutliche Zeichen für die Völkerverständigung setzen

Sie wollten vor dem Treffen noch den „West-Lothian-Platz“ reinigen, doch das hat dann der Regen übernommen. Landrat Dr. Karl Schneider (Mitte) und Vorsitzender Sebastian Schüttler (links daneben) mit Mitgliedern der Partnerschaftsvereinigung. Foto: Wolfgang Becker

Was zwar der Zusammenkunft bedauerlicherweise die direkte schottische Note nahm, ihr jedoch keinen Abbruch tat. Denn Ferdi Tillmann, im Gründungsjahr 1972 ehrenamtlicher Landrat und damit Vorsitzender des Kreistages Arnsberg, und der heutige HSK-Chef Dr. Karl Schneider waren ebenso erschienen wie Ehrenvorsitzender Erhard Schäfer.

Um Erinnerungen auszutauschen, aber vor allem, um angesichts der vielen aktuellen Probleme auf europäischem Boden die Bedeutung von Freundschaft über Landesgrenzen hinweg herauszustreichen. „Denn es ist gerade jetzt wichtig,“ sagte Landrat Schneider, „weiter deutliche Zeichen für die Völkerverständigung zu setzen.“

So habe es in den vergangenen 50 Jahren auf allen Ebenen unzählige Begegnungen mit den schottischen Partnern gegeben. „Und das wollen wir als Hochsauerlandkreis fortsetzen und intensivieren.“

„Selbst Brexit und Corona konnten dieses feste Band der Freundschaft nicht lösen“

Die Voraussetzungen dafür jedenfalls seien gut. „Selbst Brexit und Corona konnten dieses feste Band der Freundschaft nicht lösen, haben es vielmehr sogar noch enger gespannt.“ So habe West Lothian seinen festen Platz im Kreis und in Arnsberg, der Gründungsstadt der Partnerschaftsvereinigung. Einer Vereinigung, die den europäischen Gedanken mit Leben fülle.

Diese enge Beziehung beruhe vor allem auf innerer Überzeugung. „Sonst würde das alles nicht so gut funktionieren,“ zeigte sich Schneider überzeugt von der Wirkung grenzüberschreitender Freundschaften. Zumal diese Partnerschaft sogar strategische Bedeutung erlangt habe – in der Zusammenarbeit von Schulen und Kultureinrichtungen. „Deshalb werden wir als Kreis weiteren Schub geben zur Vertiefung der europäischen Verständigung durch diese persönlichen Kontakte.“

Ferdi Tillmann: „Haben die Partnerschaft von Beginn an mit Begeisterung vertreten“

Auch Landrat Dr. Karl Schneider folgt den Erinnerungen von Ferdi Tillmann, der die Gründungsurkunde unterschrieben hat Foto: Jürgen Uhl

Ferdi Tillmann, der als Arnsberger Landrat und Kreistagsvorsitzender den formellen Beschluss zu Gründung der Partnerschaftsvereinigung „West Lothian“ entscheidend vorangetrieben und dann später die Gründungsurkunde unterzeichnet hatte, unterstrich in seinem Rückblick die Bedeutung einer solch ehrenamtlichen Einrichtung. „Deshalb haben wir diese Partnerschaft von Beginn an mit Elan und Begeisterung vertreten. Und sie hat sich wunderbar entwickelt.“

Tillmann, trotz des zur Zeit des Treffens herrschenden Gewitters von Stockum über den Berg angereist, vergaß nicht, den Ideengeber für diese Partnerschaft zu erwähnen: den 2011 verstorbenen Willi Odenthal, damals Leiter der VHS Arnsberg und Kultmanager des Altkreises.

Ferdi Tillmann fand aber auch noch ein Haar, besser ein Härchen, in der Suppe - mit einem Augenzwinkern: „In Lilithgow gibt es leider keine Whisky-Brennerei mehr.“ Doch dafür an anderen Stellen umso mehr. Lilithgow ist die Metropole des Partnerkreises.

Sebastian Schüttler: „Wir wollen weiterhin von- und miteinander lernen“

Nun will die Partnerschaftsvereinigung „West Lothian“ die durch Corona teils unterbrochen persönlichen Kontakte wieder aufnehmen und pflegen.“ Um weiterhin von- und miteinander zu lernen, kündigte deren Vorsitzender Sebastian Schüttler an. Dazu zähle auch der Jugend- und Schüleraustausch. „Das ist der große Wunsch beider Seiten.“ Als Beitrag zu einem Leben in Frieden und Freiheit.

Übrigens: In der Nacht hatte es die Bahn dann tatsächlich doch noch geschafft, Liz und Dennis Liddell nach Arnsberg zu bringen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg