Arnsberg: Ein großes „Fest der Sinne“

Arnsberg. Das Sauerland-Museum beteiligt sich an der „Ferromone“ mit dem Schwerpunkt Industriekultur. Und Oliver Steller ist zwei Auftritten dabei.

Am morgigen Donnerstag geht es los, dann steigt im Sauerland-Museum erstmal das „Fest der Sinne - Industriekultur erleben“.

Als Beitrag - wie berichtet - der Veranstaltungsreihe „Ferromone“ des Verbundes „WasserEisenLand“. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Bedeutung der Industriekultur in Südwestfalen gelegt. Bis einschließlich Sonntag, 9. Oktober, wird ein viertägiges Programm für alle Altersgruppen geboten. Ob Eisenbahn, Brauereien oder die fertigende Industrie für Leuchten, Sanitär und Haushaltsgeräte - die Industriekultur im Sauerland ist vielfältig und spricht alle Sinne an.

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr zunächst aber mit einem Konzert der Reihe „Sauerland-Herbst“, dem Internationalen Brass Festival des Hochsauerlandkreises. Die belgische Formation „ART’uur“ mit dem Trompeter Wim van Hasselt und dem Perkussionisten Koen Plaetinck stellt im großen Saal des Neubaus ihr neues Programm „Silhouette“ vor.

Viele Mitmachenstationen regen die Sinne von Klein und Groß an

Im Museumshof und Museum wird dann von Freitag bis Sonntag ein buntes Programm bei kostenfreiem Eintritt für alle Sinne geboten. Live-Musik mit Geschwisterduo „Carla und Wim Schulze“ aus Soest gibt es Freitagabend im Museumshof - bei kostenlosem Eintritt. In der Besetzung Klavier, Gesang und Saxophon präsentieren die Geschwister ein vielfältiges Repertoire quer durch alle Jazzrichtungen. Eine energiegeladene visuelle Lichtshow, Imbiss- und Getränkeangebote runden das Angebot ab.

Im Museum regen eine Reihe von Mitmachstationen die Sinne von Klein und Groß an: Wie funktioniert das mit der Farbenlehre? Was ist ein Kaleidoskop und werden wir von unseren Sinnen nicht auch manchmal getäuscht?

Durch regelmäßige Führungen durch die Dauerausstellung wird zudem die Industriekultur der Region besonders herausgestellt: Im Wirtschaftsraum der Ausstellung ist ein originalgetreues und funktionsfähiges Modell der 1872 eingeweihten Ruhrtalbahn zu sehen, mit der auch die Industrialisierung ins Sauerland kam und den Siegeszug vieler mittelständischer heimischer Unternehmen ermöglichte.

Indie Pop-Band „Arcadia“ aus Aachen tritt auf

Samstag und Sonntag können sich die Kinder auf dem Museumshof vom Clown Pichel verzaubern lassen oder sich in der Hüpfburg austoben. Aber auch Live-Musik gibt es am Samstag ab 18 Uhr auf dem Museumshof mit „Arcadia“, einer erfolgversprechenden Indie Pop-Band aus Aachen.

Die vier Musiker überzeugen nicht nur durch ihre Songs mit außergewöhnlicher atmosphärischer Stimmung, sondern vor allem dadurch, dass sie ihre Alben von der Entstehung der Texte über die Aufnahme bis zum Mastern in kompletter Eigenregie produzieren.

Oliver Steller präsentiert Erwachsenenprogramm „Gedichte von Goethe bis heute“

Am Samstag um 20 Uhr präsentiert dann Oliver Steller, die „Stimme deutscher Lyrik”, sein Programm „Gedichte von Goethe bis heute“. Als einfühlsamer, aber auch gewagter Rezitator und begnadeter Gitarrist vermittelt er Literatur, haucht ihr neues Leben ein. Egal, ob man die Gedichte kennt oder nicht, sie bleiben hängen, prägen sich ein, verlangen, immer wieder gehört zu werden. Jeder wird seine ganz persönlichen Gedichte entdecken.

Vielleicht das geistreich-ironische „Der andere Mann” von Kurt Tucholsky oder Goethes „Der Zauberlehrling”, vielleicht auch den melancholischen „Herbsttag” von Rainer Maria Rilke.

Und auf die Kinder wartet „Nichts als Worte“

Am Sonntag um 15 Uhr ist Oliver Steller nochmals im Museum zu Gast, dieses Mal mit seinem Programm für Kinder: „Nichts als Worte”. Wenn Oliver Steller mit seiner Gitarre Frieda spielt, singt, rappt, zaubert und Quatsch macht, leben Gedichte auf und zeigen, was sie können. Von ihm vorgetragen und gesungen, bringen sie Poesie in den Alltag, feiern lyrisch die Lebenslust und wecken Freude an der Sprache.

Für die Angebote im Museum gilt der übliche Museumseintritt von 8 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder oder 18 Euro für Familien. Tickets für Oliver Stellers Samstagsauftritt sind für 15 Euro im Vorverkauf oder an der Abendkasse direkt im Museum erhältlich. Die Tickets beinhalten zudem alle anderen Eintritte an diesem Tag.

Für Oliver Steller am Sonntag sind 12 Euro (Erwachsene) oder 9 Euro (Kinder) im Vorverkauf oder an der Tageskasse direkt im Museum zu berappen. Die Tickets beinhalten ebenfalls alle anderen Eintritte an diesem Tag.

Weitere Informationen und Tickets zu den einzelnen Veranstaltungen auf www.sauerland-museum.de

