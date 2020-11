Arnsberg: Ein Klimaausschuss ist nicht effizient

So, da soll in Arnsberg jetzt auch noch ein Klimaausschuss her. Doch der Sinn für ein solches Begehren erschließt sich nicht. Schließlich liegt bereits von Seiten der Verwaltung der Vorschlag vor, einen Nachhaltigkeitsausschuss einzurichten. Und das dürfte auch der richtige Weg sein.

Denn zur Nachhaltigkeit gehört auch in ganz besonderem Maße das Klima. Ein ohne Zweifel äußerst wichtiges Thema, das aber nicht für sich alleine behandelt werden kann, sondern nur im Kontext mit allen anderen Aspekten, die zu dem jeweiligen Projekt gehören. Nur so ergibt das Sinn, nur so kann eine Nachhaltigkeit erzeugende Entscheidung getroffen werden.

Da wird immer wieder – auch in der Politik vor Ort – über ausufernde Bürokratie geschimpft, die Verfahren unnötig in die Länge ziehe. Und dann noch einen weiteren Ausschuss, in dem – wie soll es auch anders gehen – ein Thema bzw. Projekt nach Bezirks-, Fach- und Nachhaltigkeitsausschuss noch einmal diskutiert wird, ehe es schließlich in den Haupt- und Finanzausschuss sowie in den Rat geht? Und wie überhaupt kann Klimaschutz ohne Nachhaltigkeit erzielt werden.

Sogar der Landesverband der Grünen, und diese Partei ist dem Thema Klimaschutz von jeher ganz besonders verbunden, hält eine solche Trennung für wenig förderlich, sondern setzt auf Vernetzung dieser Themen. Aus Gründen der Effizienz.

Irgendwie beschleicht einem bei dieser Geschichte das Gefühl, dass es in vorderster Linie darum geht, durch einen Klimaausschuss im lokalen Koalitionspoker Verschiebungsmasse zu gewinnen, es um Machtspielchen geht. Auch ein lukrativer Ausschussvorsitz wäre zu vergeben. Nur die Zeche zahlen muss durch zusätzliche Sitzungsgelder der Steuerzahler. Da wäre eigentlich – wie in der freien Wirtschaft praktiziert – eher eine Verschlankung angebracht.

So bleibt mehr und mehr das Gefühl, dass hier nicht der Hund mit dem Schwanz wedelt, sondern es eher umgekehrt der Fall ist. Und das Gefühl, dass im Hintergrund Personen an Fäden ziehen, die schon längst nicht mehr vor Ort im politischen Geschehen stecken.