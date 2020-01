Voßwinkel. Zwei Einbrüche am Freitagabend verunsichert die Bewohner von Voßwinkel. Offenbar war jemand auf Beutezug gegangen.

Arnsberg: Einbrecher auf Beutezug in Voßwinkel

Einbrecher auf Beutezug in Voßwinkel unterwegs: Am Freitag wurde in den Abendstunden gleich in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. In der Zeit zwischen 17.15 und 19.35 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus auf der Voßwinkeler Straße ein. Ein Haus auf dem Schwester-Tadäa-Weg wurde ebenfalls durch unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19 und 20.25 Uhr angegangen. In beiden Fällen wurden die Häuser von den Tätern durchsucht, die anschließend mit ihrer Beute unerkannt entkommen konnten.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter 02932 /90 200.