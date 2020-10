Arnsberg: Einbrecher haben Mehrfamilienhaus im Blick

Arnsberg. In Arnsberg versuchen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Vinckestraße einzubrechen. Die Polizei bittet Zeuge um Hinweise.

Unbekannte Täter versuchten am Mittwoch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Arnsberger Vinckestraße einzubrechen.

Zwischen 15.40 und 16.45 Uhr hatten sie die Wohnungstür aufhebeln wollen. Doch vergeblich. Allerdings wurde die Tür dabei beschädigt. Möglicherweise, so die Polizei, könnten die Täter auch gestört worden sein. Ohne in die Wohnung zu gelangen, flüchteten sie dann jedenfalls vom Tatort.

Zeugen setzen sich mit der Polizei in Arnsberg unter 02932-90200 in Verbindung.