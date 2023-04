Arnsberg: Einbrecher im Haddoweg aktiv

Neheim. Nach einem Einbruch im Haddoweg auf Bergheim ermittelt die Kripo.

Im Zeitraum zwischen dem 10. April, gegen 6 Uhr, und 14. April, 8 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Haddoweg eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde Schmuck entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 / 90 200.

