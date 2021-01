Arnsberg: Einbrecher stehlen Instrumente in Musikschule

Arnsberg. Einbrecher stehlen in der Musikschule des Hochsauerlandkreises in Arnsberg Instrumente.

In der Nacht zum Montag versuchten unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale auf der Stembergstraße in Neheim einzubrechen. Zwischen 17.10 Uhr und 4.15 Uhr hebelten die Einbrecher erfolglos mit einem Holzstück an der Eingangstür. Sie schafften es nicht die Tür zu öffnen. Unerkannt flüchteten sie vom Tatort.

Holzschuppen in Grundschule aufgebrochen

Zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 06.30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Holzschuppen einer Grundschule auf der Klosterstraße in Arnsberg auf. In dem Schuppen befinden sich Spielgeräte. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt.

Instrumente gestohlen

Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe brachen unbekannte Täter in die Musikschule an der Apothekenstraße in Arnsberg ein. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 20. und 22. Januar. Die Einbrecher entwendeten mehrere Instrumente und elektronische Geräte. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter der Runummer 02932 - 90 200 in Verbindung.

