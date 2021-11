Durch eine Bodenklappe zum Keller drangen die Täter in das Gebäude ein (Symbolbild).

Polizeimeldung Arnsberg: Einbruch in eine Gaststätte „Im Ohl“

Arnsberg. Nach dem Einbruch in eine Gaststätte „Im Ohl“ in Neheim fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen.

Zwischen Mittwoch, 20.45 Uhr, und Donnerstag, 14.40 Uhr, suchten Einbrecher eine Gaststätte in der Straße „Im Ohl“ auf. Durch eine Bodenklappe zum Keller drangen sie in das Gebäude ein. Hier brachen sie einen Zigarettenautomaten auf. Die Täter entwendeten die Tabakwaren und das Münzgeld. Am Abend vor dem Einbruch waren einem Zeugen zwei Gast­stättenbesucher aufgefallen. Möglicherweise baldowerten sie den späteren Tatort aus. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt; schmale Statur, südländisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare; Bartansatz, sprachen mit starkem Akzent.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg in Verbindung, 02932 -90 200.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg