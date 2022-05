Die noch unbekannten Täter gelangten vermutlich durch ein Oberlicht in die Tennishalle (Symbolbild).

Polizeibericht Arnsberg: Einbruch in Hüstener Tennishalle

Hüsten. Nach dem Einbruch in eine Tennishalle in Hüsten ermittelt die Kripo. Die Täter drangen außerdem auch in eine Wohnung ein.

In der Hüttenstraße wurde irgendwann im Zeitraum von Freitagmittag, 12 Uhr, bis Dienstag­mittag, 12.45 Uhr, in die dortige Tennishalle eingebrochen. Die noch unbekannten Täter gelangten vermutlich durch ein Oberlicht in die Tennishalle. Dort durchwühlten sie den Gaststättenbereich nach Diebesgut. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Neben der Tennishalle wurde auch eine Wohnung im selben Tatzeitraum Ziel der Einbrecher. Auch hier gelangten die unbekannten Täter vermutlich über ein Oberlicht in das Gebäude. Dort durchwühlten sie die Räume nach Wertgegenständen. Auch hier ist nicht klar, ob die Einbrecher Beute gemacht haben. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter derNummer 02932/90200.

