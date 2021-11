Polizei Arnsberg: Einbruch in Wohnung am Herdringer Rolandring

Herdringen. Bei einem Einbruch im Herdringer Rolandweg machten noch unbekannte Täter am Sonntag Beute.

Am Sonntag wurde – irgendwann im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr – in eine Wohnung am Rolandring eingebrochen. Es ist noch unklar, wie die Täter in die Wohnung gelangten. Sie entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizei in Arnsberg, 02932-90 200.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg