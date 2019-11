Arnsberg: Energieberater warnen vor Infrarot-Heizung

Die Energieberatung in der Verbraucherberatungsstelle Neheim sowie die Elektroinnung Arnsberg warnen vor dem unbedachten Einsatz von so genannten Infrarot-Heizplatten.

Das derzeit viel über Flugblätter-Werbung und bei Haustürgeschäften angepriesene System sei meistens unwirtschaftlich und könne zudem das Stromnetz in den eigenen vier Wänden überlasten, sagen Fachleute. Die Kampagne steht unter dem Motto „Keine Zeit für falsche Entscheidungen!“

„Das System ist nicht neu und schon seit rund acht Jahren auf dem Markt“, erklärt Energieberater Carsten Peters von der Energieberatung der Verbraucher Zentrale in Neheim. Gerade mit Beginn der kalten Jahreszeit stehe das Thema „Heizen“ aber wieder hoch im Kurs, und dabei werde auch die Infrarot-Heizung beworben.

Ganz konkret würden diese Heiz-Systeme den Nutzern von Nachtspeicher-Heizungen schmackhaft gemacht. Dabei, so Peters, werde vor allem mit geringen Umrüstkosten und wenig Aufwand bei der Umstellung von Nachtspeicher auf Infrarot-Heizung geworden.

Infrarot-Heizungen: Ohne fachmännisch geprüften Anschluss ein „großes Risiko“

Das Thema hat die Energieberatung jetzt zu ihrer Herbstkampagne gemacht und will damit einen Beitrag zum Klimaschutz liefern. Mit im Boot bei der Beratung ist die Elektroinnung Arnsberg, die vor einem nicht fachmännisch geprüften Anschluss der Infrarot-Heizungen an die Steckdose warnt. „Das ist ein großes Risiko“, sagt Peter Hieronymus, Ehrenobermeister der Innung.

Vielfach würden diese Heizungen eine zu hohe Leistung aus dem Stromnetz des Hauses ziehen. In vielen älteren Wohnungen gebe es auch nur eine geringe Anzahl von Sicherungen, und Nutzer im Haushalt müssten sich Gedanken über die Verteilung des täglichen Stromverbrauchs machen. So gelte es oft wegen drohender Überbelastung zu überlegen, die Waschmaschine oder den Geschirrspüler einzusetzen.

Verbrauchskosten im Vergleich zu einer Gasheizung exorbitant hoch

„Wir möchten die Verbraucher davor bewahren, in eine Kostenfalle zu tappen“, so Energieberater Carsten Peters. Und die könne schnell entstehen, wenn die Infrarot-Heizungen auch tagsüber mit teurem Strom betrieben werden sollen.

Bei einem Kostenvergleich über 15 Jahre läge die Anschaffung einer Infrarotheizung „nur“ bei etwa 800 Euro, im Vergleich zu den Kosten für eine Gasheizung aber habe sie Verbrauchskosten (Strom) in Höhe von 71.000 Euro. Dagegen würden bei einer in der Anschaffung teureren Gasheizung die Verbrauchskosten (Gas) bei nur 20.700 Euro liegen. Somit sei der bedenkenlose Wechsel zu so einer Infrarot-Heizung die falsche Entscheidung.

Einsatzmöglichkeiten sind eher auf kleines Bad oder Werkzeugkeller beschränkt

Peters warnte auch vor Argumenten, dass dieses System günstig mit Sonnenenergie betrieben werden könne. „In der Heizperiode wirft die Sonne nicht genug Energie ab, in den Sommermonaten ist es ohnehin warm“. Durchaus gebe es aber einige Einsatzmöglichkeiten, die sich jedoch auf ein kleines, nur kurz benutztes Bad oder einen Werkzeugkeller beschränkten.

Elektromeister Peter Hieronymus gab zudem die seit Jahren ständig gestiegene Stromnutzung in den Haushalten zu bedenken. Neben Haushaltsgeräten sei eine Infrarot-Heizung nur günstig zu nutzen, wenn sie auch tagsüber mit günstigem Strom und an einem eigenen Stromkreis betrieben werden könne. „Das ist ein Energiefresser hoch Drei“, mahnte der Ehrenobermeister.

„Ich kann Vermietern nicht zum Einbau von Infrarot-Heizungen raten“

„Ich kann Vermietern nicht zum Einbau von Infrarot-Heizungen raten“, sagte Wilfried Gothe, Geschäftsführer von Haus & Grund in Neheim. Mietern würde jedoch bei der Umrüstungen generell kein Mitspracherecht zustehen. Bedenken an dem Heiz-System äußerte auch Gerd Schulte von Haus & Grund.

So könnten Infrarot-Heizungen aufgrund der Abstrahlung von Wärme auch eine Gefahr für kleine Kinder sein. Und wenn, dann sollte das Heiz-System auf jeden Fall über seriöse Vertriebswege und nicht an der Haustür gekauft werden. „Wir bekommen nach jeder Werbekampagne für Infrarot-Heizungen wieder verstärkt Anfragen in der Beratungsstelle“, so die Leiterin Petra Golly.