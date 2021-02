Arnsberg: Erneut zieht eine Corona-Demo durch Neheim

Neheim. Erneut trafen sich Gegner von Corona-Maßnahmen zu einer Demo in Neheim.

Wie schon vor zwei Wochen zogen am Freitagabend rund 45 Menschen bei einer Querdenker-Demo gegen Coronamaßnahmen und „für Impffreiheit“ über die Lange Wende. Von dort ging es über den Neheimer Kopf und die Schüngelstraße zur ehemaligen Realschule Neheim an der Goethestraße.

Begleitet wurde der Protestzug von einigen Polizeibeamten und Mitarbeitern des Ordnungsamtes. Die Demonstranten zog weitestgehend mit Maske und auch in zwei Reihen mit Abstand durch die Straßen. Die Aussagen waren nicht neu und wiederholten Schlagworte vergangener Veranstaltungen. Vor Beginn der Demo musste die Polizei einige Teilnehmer an die Maskenpflicht erinnern, worauf einige Protestler den Demonstrationszug auch vorab verließen. „Ansonsten ist es ruhig geblieben“, teilte die Polizei in Arnsberg am Abend auf Nachfrage mit.

Am selben Tag meldete das Kreisgesundheitsamt den 136. Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Pandemie im Hochsauerlandkreis und 50 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

Täglich wissen, was in Arnsberg passiert: Hier kostenlos für den WP-Arnsberg-Newsletter anmelden!