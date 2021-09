Arnsberg: Erneut zwei Einbrüche im Stadtgebiet

Einbrüche in Hüsten und Neheim gab es am Wochenende.

Arnsberg. Nach zwei Einbrüchen im Stadtgebiet von Arnsberg bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 10.25 Uhr, sind Unbekannte in die Turnhalle einer Schule in der Marktstraße in Hüsten eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude und entwendeten diverse Sportgeräte.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.15 Uhr, und Freitag, 4.15 Uhr, sind Unbekannte in einen Kindergarten in der Grad-Gottfried-Straße in Neheim eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Tür Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizei in Arnsberg, 02932-90 200.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg